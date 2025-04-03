Экстремальный поиск себя Загитовой и новые приключения Валиевой. Обзор недели в «фигурке»

Алина Загитова не перестает удивлять фанатов и недоброжелателей всё новыми и все более радикальными экспериментами со своей внешностью. После нежного омбрэ и резкого каре, экс-фигуристка и приняла образ бунтарки подростка, которая ищет себя. Валиева, тем временем, продолжает свою все более агрессивную борьбу с WADA. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: соцсети Алины Загитовой

Загитова теперь альтушка? Как Алина пошла на экстремальные перемены и сорвалась на репрессии подписчиков

Алина Загитова продолжает экспериментировать со своими образами. После нескольких радикальных смен имиджа Алина пошла еще дальше, и ее внутренний бунтарь потребовал уже экстремальных перемен. В своем последнем видео в сториз телеграма она показала процесс своей трансформации из классической девушки-бимбо в отъявленную «альтушку», если следовать классификации сегодняшних зумеров.

Сначала она сидит в кресле мастера с специальными складками из фольги, которые прикрепляются во время окрашивания волоса. А после смены кадра Алина предстает уже в новом образе с фиолетовым тоном волос на ее темном естественном цвете. При этом лицо у Алины в этом видео максимально худощавое и бледное, что добавляет ей экстравагантного вида. С некоторых ракурсов она даже стала чем-то похожа на исполнителя Даню Милохина.

Вообще Алине пока очень сложно долго оставаться в каком-то одном образе, что говорит о ее непостоянности и продолжающемся поиске себя. Вспомните хотя бы, что еще прошлой весной она делала омбре волос со светлыми локонами. Позже вновь вернулась к своему естественному темному цвету волос, с которым проходила почти все лето. А к осени ошарашила всех кардинально новым образом – она обрезала волосы до каре.

Тогда поклонники стали размышлять, не случилось ли чего в жизни у Алины. Ведь по классике жанра, когда девушка решается на каре, значит она с кем-то рассталась или начинает новый этап в жизни. Но на этом ее перемены не закончились – тогда же любители фигурки заметили, что и губы экс-фигуристки стали увеличиваться. Сама Загитова объясняла это брикетами, из-за которых выпирают ее губы. В декабре она созналась, что «вот сейчас сделала губы». Видимо дальше скрывать было уже сложно.

Но прошло и пару месяцев, и Загитова сняла новое видео, в котором показала, будто ей удалили филлеры, которые ранее «закачали» в ее губы.

Фото: соцсети Алины Загитовой

А в какой-то момент, после вояжа в Азию ее немного отросшее каре чудодейственным образом вновь трансформировалось в прическу с длинными темными локонами, которые она стала периодически завивать.

«Это тихий ужас. Алина, чем дальше, тем больше теряет себя», - написала одна из поклонниц фигурного катания. И это далеко не единственный подобный отзыв.

Видимо уровень критики был настолько мощным, что Алина не выдержала и выдала реакцию в новом посте.

«Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать , что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост, и ты будешь совершенствоваться. Я благодарна за обратную связь, и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на свое мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами. Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы», - написала экс-фигуристка.

Удивительно, ведь не далее, чем пару недель назад она заявляла, что хейт ее никак не трогает, ибо у нее выработался иммунитет. Видимо, новая манера поведения появилась под стать новому образу. Импульсивные и резкие выпады раньше были не характерны Алине.

Валиева следит за баталиями одного хоккеиста ЦСКА. А как же «Ак Барс»?

Камила Валиева продолжает оставаться самой заметной новоиспеченной фанаткой московского хоккейного ЦСКА, который в эти дни борется с минским «Динамо» в 1/8 финала недавно стартовавшего Кубка Гагарина. Почему уроженка Казани вдруг стала такой активной фанаткой армейского клубы мы уже писали – дело амурное, судя по всему.

Так, она вновь появилась в ложе «ЦСКА-Арены». Она была в черной джинсовке и с крупными золотыми сережками. Армейцы пропустили первыми, и судя по фото фигуристка загрустила. Однако после этого команда Ильи Воробьева включилась и переломила игру. У армейцев двумя шайбами отличились Егор Афанасьев, Руслан Исхаков и Иван Дроздов. Защитник ЦСКА Никита Нестеров результативными действиями не отметился. На льду, конечно.

Фото: соцсети Камилы Валиевой

Любопытно, что на матчах «Ак Барса» мы Камилу не видели ни разу. Даже на этапе важнейших игр на выбывание Кубка Гагарина. Не патриотично получается, не правда ли? Но то – уже пройденный этап Алиной Загитовой. Не повторяться же.

Камила не сдается и продолжает давить на WADA

Однако, походы на хоккей – не единственное, чем Камила занимается в последнее время. Очевидно, что казаночка не сдается и продолжает упрямо доказывать свою невиновность в деле по допингу. С учетом новых подробностей о нарушении расследования дела WADA, в котором, судя по последней информации, имело место мошенничество

Адвокаты Валиевой выстроили новую тактику защиты и нашли новые детали дела. Защита фигуристки настаивает, что WADA утаило и подтасовало доказательства, способные подтвердить версию Валиевой о случайном загрязнении допинг-пробы. В качестве главного аргумента адвокаты ссылаются на отчет профессора Сожи, эксперта WADA, который, по их словам, указывает на «процессуальное мошенничество». Звучит довольно смело и громко.

В CAS уже поспешили уточнить, что это новая апелляция, а продолжение процесса, начатого в декабре прошлого года

«CAS подтверждает, что Камила Валиева подала ходатайство о пересмотре дела в Федеральный суд Швейцарии. Спортивный арбитражный суд не будет комментировать это дело и дождётся окончательного решения Федерального суда Швейцарии», – передает слова пресс-служба CAS ТАСС.

Предыдущая апелляция уже была отклонена в октябре. Причем Валиева еще и осталась должна швейцарцам 7 тысяч швейцарских франков. Сейчас защита идет ва-банк, избрав куда более агрессивную линию защиты через нападение. Посмотрим, какие плоды это принесет. Как бы не оказаться должной еще больше. На Западе так умеют.

Фото на анонсе материала: соцсети Алины Загитовой