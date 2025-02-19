Тайный роман Валиевой, недоверие ISU к РФ и чудное Гран-при. Обзор событий в «фигурке»

Российское фигурное катание закрыло финал Гран-при России в Красноярске, лишь добавив головной боли о кандидатах на отборочный турнир на Олимпиаду. Карты были спутаны окончательно. ISU, тем временем, сам рассчитывает выбирать россиян. И лишь Валиева «на расслабоне, на чиле» завязала новый роман с хоккеистом ЦСКА. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Камилы Валиевой

ISU будет отбирать россиян для Олимпиады или Тарасова распаляет?

Бурю раздражения и негодования накануне разнесла по всем медиа Татьяна Тарасова, когда заявила, что отечественных фигуристов для участия на отборах к Олимпийским играм и к самой Олимпиаде будет выбирать не российская сторона, а сам Международный союз конькобежцев (ISU).

«Я проконсультировалась с генеральным директором ФФККР Александром Коганом — новое положение [об участниках отбора] вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны посылать одинаковых по силе спортсменов, которые не срывают выступления и хорошо проявили себя в сезоне», — заявила Тарасова РИА Новости.

Негодование Татьяны Тарасовой в целом понять можно. Какие есть гарантии, что ISU в итоге допустит ту же Аделию Петросян или Владислава Дикиджи – лучших на сегодня представителей со сложнейшими программами, которые они оттачивали в течение сезона?

При нынешнем взаимном недоверии со стороны России и международных федераций это создает трения. С одной стороны, в ISU хотят максимально обезопасить себя от новых инцидентов с допинговыми историями, а также исключить участие спортсменов, не проходящих по политическим критериям. С другой – наша сторона резонно не верит, что на Западе принимаются исключительно чистые и беспристрастные решения.

Фото: Михаил Шаров, Елена Васильева / fsrussia.ru

Известно, что ISU рассмотрит кандидатуры на олимпийский отбор в Пекине летом.

«ISU будет решать этот вопрос где-то к лету. Поэтому мы должны честно отобрать лучших спортсменов», - добавила заслуженный тренер России.

Фавориты в Красноярске не впечатлили. Кого же отправлять в Пекин?

Впрочем, по прошествии финального этапа Гран-при России в Красноярске встает другой вопрос: а есть ли вообще россияне, которые выступят в Пекине достойно? Ошибались – причем достаточно грубо – на сибирском льду практически все наши лидеры.

Внезапно стала проваливать свою программу главная фаворитка соревнований и попутно – главная кандидатка на отправку в Пекин для олимпийского отбора Аделия Петросян. Она допустила странную ошибку на тройном акселе. Ошибка была настолько неожиданной, что в ступоре оказались даже Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

«Ничего хорошего не было. В шоке стояли. Сказали, что почти легли на пол, когда увидели перекидной. Я думаю: вы хоть за бортиком, а я на льду хотела прилечь. Наверное, у меня что-то в голове. Подготовка была сложной, некоторые моменты надо проработать, продумать и прийти к результату. Такую победу считать не буду», - делилась эмоциями после прокатов сама Аделия.

Серебро досталось Алине Горбачева – именно о ней говорят сегодня, как о фигуре резервисте Аделии Петросян на случай форс-мажора. Алина, правда, тоже сорвала один из элементов ультра-си. А вот Софье Муравьевой не удалось остаться на пьедестале из-за огромного количества ошибок.

Фото: fsrussia.ru

У мужчин все оказалось даже неожиданнее, чем у женщин. Тут вообще в лидеры выбились те, кого там не ждали.

Петр Гуменник внезапно выдел безупречный прокат, в котором не было ни единого недочета. Трибуны долго стоя приветствовали фигуриста стоя. А ведь сам спортсмен оценивал свои шансы на олимпийский отбор всего на 5%. А вот фаворит за Пекин Евгений Семененко тоже показал чистый прокат с четырьмя четверными (флип, два сальхова, один в каскаде и тулуп) Сделал он и тройной риттбергер в концовке. А вот на дорожке шагов потерял один уровень.

Дикиджи же травма ноги помешала показать свой уровень. Он исполнил квад-лутц и квад-флип, каскад 4+3 из сальхова и тулупа, сделал комбинацию четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Но ко второй части проката явно устал. На части тройной лутц — двойной аксель выдал «бабочку» на первом прыжке и на финальном лутце случилась помарка. В итоге с 287,17 баллов фаворит не попал даже в тройку призеров.

Теперь непонятно, кого отправлять в Пекин на Олимпиаду. Тех, кто не показывал невероятных результатов, но выстрелил в Красноярске? Или того, кто долго был лучшим, но сдал? Головная боль у ФККР конечно будет серьезная.

Вес и роман Камилы Валиевой с хоккеистом

Споры вокруг веса Камилы Валиевой продолжаются и по сей день. Сколько бы Камила ни сделал снимков или не сняла видео со своих спортивных активностей, в комментариях обязательно находятся недоброжелатели, которые непременно укажут на лишний вес 18-летней фигуристки.

Однако, чем ближе лето, тем больше Камила удивляет поклонников и недоброжелателей. На последних своих снимках она показала отточенную фигуру сначала на фоне достопримечательностей Абу-Даби, где проходили различные выставки, выступив в образе восточной загадочной красавицы. А позже показалась в обтягивающем одеянии в одном из фешенебельных отелей.

Одни поклонники объяснили это преображение тем, что молодая фигуристка преодолела пубертатный период. Другие отмечают, что казанская фигуристка с достоинством преодолела период травли.

«Молодец девочка, с сильным характером и с силой воли. И главное не обращает внимание на злых гоблинов, делает то, что считает нужным для себя. Захотела похудеть, взяла и похудела, а когда эти гоблины писали негатив в отношении ее веса, она на это плевала», - написала одна из болельщиц Камилы.

Но за одним событием тут же последовало другое – возможно прямо исходящее из первой истории. В сети внезапно всплыли слухи, что похорошевшая Валиева якобы закрутила роман с хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым, которому уже 31 год.

В один момент фигуристка внезапно стала выкладывать в соцсетях снимки букетов и подарков, которые, скорее всего, были преподнесены якобы возлюбленным. В одной из таких публикаций Валиева отметила аккаунт хоккеиста.

Фанаты даже провели собственное расследование и путем анализа выявили, что Валиева много времени проводит в компании именно супруг хоккеистов ЦСКА, а в День всех влюбленных Нестеров и Валиева выложили снимки с одной локации. Сразу после снимка букета Валиева выложила милое фото, как она сидит в красивом платье за столиком ресторана. Оттуда же в своих соцсетях выложил снимки и Нестеров.

Фото: соцсети Камилы Валиевой

Интересно, что у хоккеиста есть двое детей и при разводе с бывшей супругой у него даже конфисковали имущество за долги по алиментам. Насколько это соответствующая пассия для Валиевой – судите сами.

Другой вопрос, вдохновилась ли фигуристка опытом своей старшей коллеги Алины Загитовой, которой тоже в своем время приписывали роман с хоккеистом «Ак Барса», Дмитрием Воронковым? Очень уж похожие порой сюжеты происходят у двух разных фигуристок, только с временным лагом в несколько лет.

Фото на анонсе: соцсети Камилы Валиевой