Экспорт зерна из Татарстана за год вырос на 12,6%

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Татарстан с января по сентябрь экспортировал 166,9 тыс. тонн продукции зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также шрота подсолнечного. Этот показатель на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Центра оценки качества зерна в РТ.

«Отгружаемая на экспорт продукция проходит проверку на качество и безопасность. Результаты испытаний показали соответствие зерна нормативным документам, в том числе требованиям стран-импортеров», — рассказала заместитель руководителя органа инспекции центра Полина Азаренко.

В зарубежные страны было отправлено 26,3 тыс. тонн пшеницы, 19 тыс. тонн ячменя, 6,1 тыс. тонн горчицы. Кроме того, аграрии отправили за границу рыжик, лен, гречиху, овес, кукурузу, чечевицу, суданскую траву, расторопшу, сафлор, семена желтого донника и эспарцета.

Зерновая продукция отгружается из Татарстана в 17 стран. В этом году изменились экспортные направления поставок ряда наименований продукции за счет увеличения доли азиатских стран. Так, среди покупателей горчицы появилась Монголия, пшеницы, ячменя, гороха — Китай.

Шрот подсолнечный был экспортирован в Беларусь и Азербайджан. За девять месяцев объемы его отгрузки выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 97,6 тыс. тонн.

Партии льна (3,2 тыс. тонн), вики (1,4 тыс. тонн), рыжика (374 тонны) перевезены автотранспортом в Беларусь, Польшу, Сербию, Чехию, Германию.

Овес (230 тонн) был экспортирован в Испанию, Польшу и Таджикистан, нут (132 тонны) — в Чехию.