Татарстан за год увеличил экспорт молочной продукции почти на 38%

С начала года Татарстан экспортировал молочную продукцию на 15,1 млн долларов США. Это больше на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Объем отгруженной молочной продукции составил 7,6 тыс. тонн. Молоко и сливки экспортировали на сумму 9,7 млн долларов, мороженое – на 3 млн долларов, сыры и творог – 1,5 млн долларов, молочную сыворотку – 425 тыс. долларов», – отметили в министерстве.

Молочная продукция Татарстана отправлена на Ближний Восток и Закавказье, в Азию и страны Северной Африки. Целевые страны — Китай, Индия, Иран и государства Таможенного союза.

Всего на Татарстан приходится 6,5% от общего объема производства молока в России. В прошлом году было произведено около 2,2 млн тонн.

По данным на начало октября, в этом году экспорт продукции агропромышленного комплекса республики составил 305,4 млн долларов США, или 66,7% от плана.