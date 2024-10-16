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Татарстан за год увеличил экспорт молочной продукции почти на 38%
С начала года Татарстан экспортировал молочную продукцию на 15,1 млн долларов США. Это больше на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Объем отгруженной молочной продукции составил 7,6 тыс. тонн. Молоко и сливки экспортировали на сумму 9,7 млн долларов, мороженое – на 3 млн долларов, сыры и творог – 1,5 млн долларов, молочную сыворотку – 425 тыс. долларов», – отметили в министерстве.
Молочная продукция Татарстана отправлена на Ближний Восток и Закавказье, в Азию и страны Северной Африки. Целевые страны — Китай, Индия, Иран и государства Таможенного союза.
Всего на Татарстан приходится 6,5% от общего объема производства молока в России. В прошлом году было произведено около 2,2 млн тонн.
По данным на начало октября, в этом году экспорт продукции агропромышленного комплекса республики составил 305,4 млн долларов США, или 66,7% от плана.
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