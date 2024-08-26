Экспорт зерна из Татарстана через порты в этом году вырос почти в три раза

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За семь месяцев текущего года из Татарстана за рубеж отправлено 230 тыс. тонн водным транспортом зерновой продукции. Это почти в три раза больше соответствующего показателя 2023 года. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева.

«В прошлом году было отправлено всего около 80 тыс. тонн зерновой продукции речным транспортом», — пояснила собеседница агентства.

По словам специалиста, в этом году зерно было доставлено до портов Кавказа и Астрахани, а в последующем отгружено в Саудовскую Аравию и различные страны Африки.

Кроме того, добавила Менликиева, с начала года прямым экспортом из Татарстана было отправлено около 60 тыс. тонн зерновой продукции.

«Еще специалисты центра исследовали шрот подсолнечный, который направляется в Азербайджан и Беларусь. Этот объем составил 90 тыс. тонн», — уточнила она.

Подробнее о результатах работы Центра оценки качества зерна в РТ можно узнать из интервью «Татьяна Менликиева: „Отправка зерна из Татарстана на экспорт через порты выросла втрое"».