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Ру Тат
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Экономика
18 июня 2022  12:44

Экспорт газа по двум ниткам «Турецкого потока» будет приостановлен с 21 по 28 июня

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Транспортировка газа по обеим нитям «Турецкого потока» будет остановлена с 21 по 28 июня. Это плановое техническое мероприятие, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Отмечается, что проведение необходимых профилактических работ было согласовано со всеми заинтересованными сторонами и партнерами компании заранее. 

«Турецкий поток» – газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Через него происходит транзит газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее на фоне сокращения поставок природного газа из России через «Северный поток» европейские предприятия начали использовать свои запасы на зиму.

#Газпром #турецкий поток
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