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Общество 31 января 2025 14:43

Эксперты здравоохранения бесплатно проконсультируют молодежь Татарстана

Минмолодежи Татарстана в 2025 году запустит проект «Курс на здоровье». В его рамках в районы и города республики будут выезжать специалисты в сфере здравоохранения и проводить консультации для молодых людей. Об этом на итоговом заседании коллегии ведомства сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Молодежь сможет совершенно бесплатно послушать выступления экспертов, принять участие в тренингах, получить консультацию. При содействии коллег из министерства здравоохранения будет предоставлена возможность проверить свой организм на возможные риски и угрозы, получить консультации и рекомендации докторов», — пояснил руководитель ведомства.

По словам министра, на сегодняшний день молодые люди не обладают достаточными знаниями, необходимыми для сохранения здоровья. Такие проекты положительно скажутся и на демографической ситуации, так как будут чаще появляться здоровые во всех смыслах семьи, уверен Ринат Садыков.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».

#Ринат Садыков #минмолодежи рт
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