Эксперты заявили о недостаточной эффективности системы ОСВВ в Татарстане

Система «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат» (ОСВВ), действующая в Татарстане с 1 января 2020 года, работает недостаточно эффективно. Таким мнением с «Татар-информом» поделились в ГУ ветеринарии Кабмина РТ.

По словам экспертов, ОСВВ направлена на гуманное регулирование численности безнадзорных животных и профилактику опасных заболеваний, в первую очередь бешенства. Система считается современной мировой практикой, однако ее эффективность зависит от охвата популяции, постоянного контроля территории и информирования населения. Недостаточная реализация отдельных этапов и отсутствие просветительской работы могут снижать результативность программы.

«Рост числа нападений свидетельствует о том, что одной ОСВВ недостаточно, необходим комплексный подход – повышение ответственности владельцев домашних собак, образовательные меры среди населения и создание дополнительных приютов. Таким образом, система имеет потенциал, но ее эффективность напрямую зависит от качества исполнения и координации с другими мерами профилактики», – прокомментировали в управлении.

Эксперты также подчеркнули, что недостаток знаний у населения о правилах поведения с животными, особенно с бездомными, повышает риск нападений.

«Собаки без владельцев после выпуска, особенно голодные, больные или напуганные, могут быть более склонны к нападению. Безответственное отношение владельцев к своим питомцам, включая отсутствие дрессировки, социализации и контроля, может приводить к агрессивному поведению собак», – подытожили в Управлении ветеринарии.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года в Татарстане поймали около 5 тыс. животных, из них агрессивных – 628. Обновленные данные по состоянию на 3 декабря в управлении не предоставили. Всего в республике, по данным Всероссийской ассоциации благополучия животных, насчитывается около 24 тыс. бездомных собак.

Напомним, 28 ноября агрессивные собаки напали на 9-летнюю девочку в пгт Васильево Зеленодольского района. За жизнь ребенка врачи бьются уже несколько дней. Все подробности инцидента и как остановить подобные ЧП в Татарстане – в материале «Останутся хищниками»: кошмар в Васильево должен остановить бродячие своры в Татарстане».