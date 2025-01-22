Эксперты: В январе средняя цена студии в Казани достигла 8,5 млн рублей

В январе средняя цена студии площадью 28,9 кв. метра в новостройках Казани установилась на уровне 8,5 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты «ЦИАН. Аналитики». «Однушки» в 37,6 «квадрата» можно купить за 9,7 млн, «двушки» в 59,6 кв. метра — за 13,5 млн, а «трешки» в 76,8 кв. метра — за 16,8 млн.

На вторичном рынке студии стоят порядка 6,7 млн рублей (в расчет аналитики брали квартиры площадью 24,9 «квадрата»). Однокомнатные квартиры площадью 36,3 кв. метра можно купить за 7,6 млн, двухкомнатные в 55,5 кв. метра — за 10,6 млн, а трехкомнатные в 77,6 кв. метра — за 14,4 млн.

Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичную недвижимость, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в январе составляет 28,9%, а на вторичную — 29,3%.

Подробнее о том, кто готов переплачивать за жилье и какой доход должен быть у человека для получения ипотеки по рыночным ставкам, читайте в материале «Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку».