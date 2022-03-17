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Недвижимость
17 марта 2022  22:17
Эльвира Зайнулина

Эксперты: В Татарстане сохраняется спрос на рынке недвижимости

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В Татарстане сохраняется спрос на рынке недвижимости. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили опрошенные эксперты.

«Есть участники рынка, кто пытается быстрее приобрести недвижимость, и те, кто пытается быстро продать. Но пока рынок находится в драйве», – сказал вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

По его словам, рынок живет, потому что есть покупатели, у которых действуют старые одобренные ставки. 

Аналогичное мнение выразила руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. Она добавила, что цены на квартиры могут расти, но их будет сдерживать падающий спрос.

«Застройщики подняли цены на квартиры, которые вводятся в эксплуатацию. А те стройки, которые только начинаются, были приостановлены у ряда застройщиков, потому что не понятен порядок ценообразования. Не стоит ожидать повышения цен на квартиры. Мы видим подорожание строительных материалов, а также рост ставки рефинансирования, но цены будут сдерживаться ввиду падающего спроса», – заявила Гиззатова.

 

 

 

#Недвижимость #квартира #покупка жилья #новостройка
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