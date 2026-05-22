Общество 22 мая 2026 15:52

Эксперты в сфере медицинских изделий соберутся в Казани на форуме «НОВАМЕД»

VI Всероссийский форум «НОВАМЕД», посвященный обращению медицинских изделий, пройдет в Казани 22–23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора.

На форуме выступят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ЕЭК и ФАС России. Спикеры обсудят практику закупок медицинских изделий, особое внимание будет уделено развитию искусственного интеллекта в медицине, государственному контролю и маркировке медицинских изделий.

Напомним, в рамках форума «НОВАМЕД» состоится олимпиада среди медицинских работников субъектов РФ. В ней медики, в том числе из Татарстана, смогут проявить навыки оказания экстренной помощи.

