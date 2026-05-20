Медики из РТ смогут проявить навыки оказания экстренной помощи на форуме «НОВАМЕД 2026»

Принять участие в Олимпиаде в рамках форума «НОВАМЕД‑2026» приглашают медиков Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора.

В рамках VI Всероссийского форума с международным участием «Обращение медицинских изделий «НОВАМЕД 2026»» пройдет олимпиада среди медицинских работников субъектов РФ. Мероприятие состоится в Казани, прием заявок на участие открыт до 16 июня 2026 года.

Участники олимпиады смогут продемонстрировать умения и навыки оказания экстренной медицинской помощи с применением медицинских изделий, а также проявить командные и лидерские качества, отработать применение теоретических знаний на практике в условиях, приближенных к реальным.

В состязаниях предусмотрены следующие направления: специалисты скорой медицинской помощи, акушеры‑гинекологи, реаниматологи, педиатры и медсестры.

Олимпиада пройдет в три этапа: 21 июня на площадке ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» состоится брифинг, жеребьевка и демонстрация оборудования, а также состоится отборочный тур. Финал запланирован на 22 июня в ИТ‑парке им. Башира Рамеева с индивидуальным графиком для команд.