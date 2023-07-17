Эксперты: Универсиада-2013 стала драйвером строительства нового Татарстана

Летом этого года исполнилось десять лет с проведения в Казани XXVII Всемирной летней Универсиады. О том, как студенческие игры изменили столицу Татарстана, что они дали городу и республике в целом, поделились представители Татарстана в рамках «Экспертного клуба».

Заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Ольга Павлова отмечает, что Универсиада не просто изменила жизни людей в Республике Татарстан. «Десять лет назад были запущены процессы, которые сегодня работают на повышение качества жизни россиян через физическую активность, формирование культуры спортивной жизни. Во многом именно от этого зависит и решение наших демографических проблем и задач, здоровья нации. Без всякого преувеличения политическая задача, связанная с престижем нашей страны на международной арене, демонстрация наших достижений в области социальной политики, здравоохранения – все это связано между собой очень тесно и глубоко. Именно крупное, мультиспортивное событие – Универсиада 2013, стала катализатором и драйвером экономики и строительства того нового Татарстана, который мы видим сегодня», – подчеркивает Павлова.

Она также добавила, что «Универсиада объединила людей духом спорта, духом миротворчества и показала всему миру Россию, ее культуру и традиции», а «Татарстан стал узнаваемым».

Универсиада задала новый стандарт проведения международных мероприятий, включая сервисы гостеприимства, защиты брендов и многое другое. Кроме того, она оставила прекрасную команду организаторов. «Именно человеческий капитал мы считаем главным наследием Всемирных студенческих Игр», – считает тренер.

«Татарстан буквально ворвался в мировую спортивную элиту, увеличив и количество спортсменов высочайшего уровня, и новые виды спорта. Сегодня Казань – спортивная столица России и один из узнаваемых городов мира. Жить, работать и покупать товары с надписью “сделано в Татарстане” стало престижно и круто», – подчеркивает Павлова.

Универсиада поменяла менталитет людей, продолжает эксперт. «На мой взгляд, Универсиада в Казани на тот момент поменяла и отношение руководителей страны к физической культуре и спорту. Сегодня физическая культура и спорт – одна из основных составляющих государственной социальной политики, а не развлекушки. Об этом неоднократно говорил и наш лидер Владимир Владимирович Путин, который и открывал XXVII Всемирную Летнюю Универсиаду 2013 года в городе Казани», – резюмировала она.

Мнения о том, что Универсиада кардинально поменяла Казань, придерживается и другой эксперт – кандидат экономических наук, Мунир Гафиятуллин. «Из обычного города с Универсиады мы стали ковать “спортивную столицу России”: открывались секции всех направлений и уровней, подающие надежды юные спортсмены заявлялись на всевозможные премии, спорт рос и вверх, и вширь – особенно среди молодежи. Нужно отметить, что главный акцент был сделан – не студенты для Универсиады, а Универсиада для студентов», – отмечает он.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин, в свою очередь, отмечает, что одним из направлений, на которое повлияла Универсиада, стало развитие спортивной инклюзивной среды.

Еще одним нематериальным наследием студенческих игр, по мнению эксперта, стало меняющееся сознание жителей. «Жители стали активнее интересоваться спортом – и как зрелищем, и как времяпрепровождением», – говорит Метшин.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов считает, что «это событие (Универсиада – прим. Т-и) для Татарстана и страны в целом имело огромный синергетический эффект. «Универсиада стала проверкой на прочность. Она сыграла определяющую роль в инфраструктурном, технологическом и культурном возрождении Казани», – сказал он.

«Весь мир увидел, что столице Татарстана не страшны никакие крупные мероприятия даже такого формата. За все эти годы Татарстан только "наращивал мускулы" в их организации и проведении», – отмечает эксперт.

Кандидат политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева также отмечает, что «Универсиада способствовала спортивному развитию Казани, так как это был особый импульс для расширения спортивной инфраструктуры и поддержки спорта в городе».

«Организация и проведение Универсиады в Казани на самом высоком уровне помогла повысить международную известность и престиж столицы Республики Татарстан. Казань стала известна как спортивный и организационный центр, способный проводить крупные и успешные международные мероприятия», – сказала она.

О том, как соревнования изменили столицу Татарстана, читайте в материале «Татар-информа» 10 лет Универсиаде, которая разделила жизнь Казани на до и после.