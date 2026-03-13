Эксперты Татарстана: Премия «Служение» показывает другую сторону муниципальной власти

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба прокомментировали проход в финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение» двух проектов из республики.

Руководитель «Народного фронта» в РТ Айгуль Сабирова заметила, что такой промежуточный результат стал подтверждением высокой эффективности региональной команды Татарстана. «„Народный фронт“ всегда держит на контроле вопросы качества жизни граждан и поддержки семей, поэтому особенно ценно, что финалисты отражают именно эти приоритеты», – добавила она.

В проекте мэра Казани Ильсура Метшина «Казань. Единство в многообразии» общественница увидела пример того, как межнациональный мир и согласие становятся фундаментом для развития мегаполиса. А по поводу инициативы Валерия Тигра «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО» она сказала, что Тукаевский район «показывает народный, земляческий подход» к заботе о военнослужащих.

«Призываю всех жителей республики поддержать наши проекты на сайте премияслужение.рф. Голосование продлится до 6 апреля, и от нашей активности зависит, сможет ли Татарстан подтвердить звание региона с самой сильной муниципальной школой», – заключила бывшая замглавы Минмолодежи РТ.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова в свою очередь отметила, что прохождение татарстанских проектов в финал свидетельствует: «на муниципальном уровне в республике работают люди, которые не просто администрируют процессы, а реально занимаются развитием своих территорий и решением конкретных проблем жителей».

По мнению общественницы, сам конкурс становится всё заметнее, растет его авторитет. Не случайно он проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина и собирает сильные муниципальные команды со всей страны на форуме «Малая Родина – сила России», добавила она.

Относительно инициативы Ильсура Метшина Павлова сказала, что для многонациональной столицы Татарстана это естественная повестка. «Казань всегда была городом, где разные культуры живут рядом, не конкурируя, а усиливая друг друга. Сохранить это доверие и уважение между людьми сегодня особенно важно», – подчеркнула она.

Говоря о проекте Валерия Тигра, доктор педагогических наук обратила внимание на то, что это не формальная акция: работа по поддержке участников специальной военной операции ведется с 2022 года. «За это время на передовую переданы десятки автомобилей и техники, решаются бытовые и медицинские вопросы семей военнослужащих», – уточнила она.

«В Татарстане этот разговор звучит особенно остро. В республике объявлен Год воинской и трудовой доблести. Поэтому проекты о межнациональном единстве и поддержке защитников страны сегодня воспринимаются не как политический лозунг, а как часть общей работы общества», – уверена заслуженный тренер РФ.

На взгляд Ольги Павловой, сама премия «Служение» ценна тем, что показывает другую сторону муниципальной власти. «Это люди, которые ближе всего к жителям. Они первыми слышат проблемы и чаще всего первыми ищут решения. И когда такие инициативы получают признание на всероссийском уровне, это не просто награда. Это сигнал, что ежедневная работа на местах действительно имеет значение», – заключила она.

Руководитель аппарата Общественной палаты РТ Мария Нефедова же заявила, что с большим интересом и гордостью наблюдаю за участием татарстанских проектов в финале всероссийской премии «Служение». В наличии среди финалистов двух республиканских инициатив она увидела «не случайность, а результат системной работы, выстроенной <...> на стыке общественных инициатив и муниципального управления».

«В условиях современных вызовов именно такие проекты становятся золотым фондом муниципального служения. Хочется пожелать нашим финалистам удачи. Сам факт признания на всероссийском уровне уже является победой, доказывающей, что Татарстан – это регион, где традиции взаимопомощи и уважения друг к другу являются основой развития», – подытожила общественница.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин усмотрел в выходе двух татарстанских проектов в финал всероссийской премии показатель того, что здесь «формируется сильная культура общественных инициатив и реальной работы с людьми».

При этом он убежден, что для Татарстана подобные результаты «закономерны». В республике выстроена система взаимодействия власти, общественных организаций и активных граждан, где инициативы снизу получают поддержку и возможность масштабироваться, детализировал он свою мысль.

«Особенно важно, что подобные инициативы вовлекают молодежь, формируют у людей чувство ответственности за свою территорию и показывают, что изменения начинаются с конкретных дел» , – сказал Губайдуллин и выразил уверенность, что участие инициатив из РТ в финале премии – это не только признание уже проделанной работы, но и стимул для появления новых социальных инициатив в республике.

Депутат Казанской городской Думы и член Генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов заявил, что проход двух проектов в финал демонстрирует высокий уровень развития гражданского самосознания и активности жителей региона. По его словам, эти инициативы «отражают важные направления социально-политического взаимодействия власти и общества: единство народов и поддержка семей военнослужащих».

Особо депутат выделил проект мэра столицы РТ «Казань. Единство в многообразии», нацеленный на укрепление межнационального согласия и интеграцию культурных особенностей разных народов. «Благодаря таким инициативам город успешно решает социальные задачи, создавая условия для гармоничного сосуществования представителей различных этнических групп», – подчеркнул он.

При этом единоросс сделал акцент на том, что голосование за финалистов позволяет гражданам выразить свое мнение и поддержать наиболее значимые идеи, способствуя формированию общественного мнения и укреплению доверия к органам местного самоуправления.

«Ожидания от церемонии награждения связаны не только с определением лауреатов, но и с дальнейшими действиями органов власти по поддержке инициатив, отмеченных народным признанием», – добавил он.

В целом Всероссийская муниципальная премия «Служение», по мнению Шарапова, становится инструментом укрепления связи между гражданами и властью, способствующим повышению эффективности управления и улучшению качества жизни населения.