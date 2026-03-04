Проголосовать за прошедшие в финал премии «Служение» проекты из РТ можно до 6 апреля

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В финал III Всероссийской муниципальной премии «Служение» прошли два проекта из Татарстана. Проголосовать за них можно до 6 апреля включительно.

В число 110 инициатив со всей страны, признанных лучшими, вошли:

– проект мэра Казани Ильсура Метшина «Казань. Единство в многообразии»;

– проект муниципального депутата Тукаевского района РТ Валерия Тигра «Активная помощь воинам СВО на передовой и семьям воинов СВО».

Любой житель страны может принять участие в голосовании на сайте премияслужение.рф или на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи. Отдать голос в рамках отдельной номинации можно только за один проект.

По итогам народного голосования определят 40 инициатив, которые утвердит наблюдательный совет премии. Церемония награждения состоится 21 апреля в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Она проводится по поручению российского лидера Владимира Путина. На этот раз на премию были поданы рекордные 63 397 заявок.