Эксперты Татарстана: Поощрение молодежных инициатив — стратегический шаг

Публичные эксперты прокомментировали итоги грантового конкурса Министерства по делам молодежи РТ для учреждений молодежной политики в районах Татарстана. В общей сложности 69 проектов из 37 городов и районов получат 50 млн рублей. Мнения размещены на площадке Экспертного клуба.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова назвала большое число проектов, получающих грантовую поддержку, «впечатляющим показателем, демонстрирующим государственную заботу о развитии молодежи в республике». Она заметила, что проекты охватывают широкий спектр интересов — «от творческих начинаний до помощи подросткам в сложных жизненных ситуациях». Поддержка нацелена в том числе на сельскую молодежь, работающую молодежь, творческие коллективы и «так называемую невовлеченную категорию». «Это четко указывает на стремление охватить всех слои населения», — уверена она.

«К слову, программа грантовой поддержки реализуется уже четыре года, и очевидно, что Татарстан успешно справляется с задачей. Успех этого проекта подчеркивает важную роль лидера республики Рустама Минниханова в продвижении инициатив по развитию молодежи. Что свидетельствует о глубоком понимании проблем молодежи и стремлении к созданию благоприятных условий для их развития», — отметила заслуженный тренер России.

Павлова вспомнила и о том, что на важную роль, которую предстоит сыграть молодежи в будущем, обращал внимание Президент РФ Владимир Путин. «Россия делает ставку на таланты и устремления современной молодежи, понимая, что их достижения и активное участие в жизни общества напрямую скажутся на развитии страны через 10–20 лет. Поощрение таких инициатив — это стратегический шаг, гарантирующий крепкое будущее России», — подытожила она.

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Мунир Гафиятуллин констатировал, что опыт последних десятилетий показывает: в стремительно меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех стран, которые усиленно развивают, аккумулируют и реализуют человеческий капитал как инновационный потенциал, основным носителем которого является молодежь.

«Сейчас молодежь является движущей силой в развитии гражданского общества, а молодежные инициативы — ресурсом формирования официальной политики государства. Софинансирование общественно значимых проектов со стороны государства — это метод стимулирования молодежи к реализации социальных мероприятий, формирование активной гражданской позиции <...>», — выразил уверенность кандидат экономических наук.

По мнению Гафиятуллина, в результате создается эффективная система социальных лифтов для самореализации. В связи с этим он добавил, что грант — это «отличный способ не только доказать значимость и необходимость проекта через здоровую конкуренцию, но и ресурс для получения существенной финансовой поддержки».

Среди преимуществ и возможностей, связанных с грантовой поддержкой, общественник упомянул улучшение материально-технической базы, которая способствует созданию более комфортных и современных условий для работы, повышение конкурентоспособности представителей молодежи на рынке труда и их личностный рост. А также — создание сетей и партнерств между учреждениями, организациями и другими заинтересованными сторонами, что «укрепляет сотрудничество и обмен опытом, способствуют более активному вовлечению молодежи в процесс принятия решений и в разработку инициатив, касающихся их жизни».

«Важно отметить, что успешное развитие молодежной политики с использованием грантовой поддержки часто требует стратегического планирования, участия молодежи в принятии решений и взаимодействия с другими секторами общества — бизнесом, властью и неправительственными организациями», — подчеркнул Мунир Гафиятуллин.

Солидарен с первыми двумя экспертами и активист «Единой России», депутат Государственного Совета РТ Руслан Шигабуддинов.

«Грантовая поддержка действительно играет ключевую роль в реализации социально значимых проектов молодежи. Молодые люди часто сталкиваются с недостатком ресурсов и опыта, а гранты предоставляют им необходимые средства и поддержку для воплощения своих идей в жизнь. Эти финансовые ресурсы могут использоваться для организации мероприятий, проведения исследований или разработки инновационных социальных инициатив, что способствует улучшению качества жизни в их сообществах», — перечислил он.

Помимо этого, Шигабуддинов уверен, что участие в грантовых конкурсах значительно повышает гражданскую активность молодежи. «Конкурсы формируют активную гражданскую позицию, в которой молодые люди начинают осознавать важность своего участия в обществах и решении актуальных проблем. Такая вовлеченность создает ощущение единства и взаимопомощи, которое так необходимо для успешного развития любого общества», — конкретизировал он свою мысль.

Еще одним важным аспектом грантовой поддержки активист счел возможность развивать свои лидерские качества. «Работа над проектами позволяет молодым людям не только принимать решения и планировать действия, но и брать на себя ответственность за результаты своей деятельности, что закладывает основы для формирования будущих лидеров страны. Поддержка таких инициатив воспитывает граждан, способных конструктивно влиять на свою среду и общество в целом», — резюмировал Руслан Шигабуддинов.