В районах РТ 69 проектов учреждений молполитики получат гранты на 50 млн рублей

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

По итогам грантового конкурса Министерства по делам молодежи РТ для учреждений молодежной политики в районах Татарстана были выбраны 69 проектов из 37 городов и районов, которые будут реализованы в 2025 году. Общая сумма финансирования составит 50 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Грантовая поддержка направлена на создание возможностей для молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование», отметили при этом в министерстве.

«Мы продолжаем проводить грантовый конкурс для учреждений молодежной политики в районах Татарстана. Это беспрецедентная мера поддержки, которая позволяет им реализовывать социальные проекты по разным направлениям. Мы видим, что такой грантовый конкурс с каждым годом становится всё более востребованным, а проекты [становятся] более глубокими. Уверен, таким образом мы создаем все больше возможностей для молодых людей нашей республики», — подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Наибольшее количество проектов оказалось отмечено «по патриотическому направлению» — эти 24 инициативы получили более 14 млн рублей. Помимо них, поддержку получат проекты, связанные с отдыхом и оздоровлением, молодыми семьями, творческой самореализацией, добровольчеством, аудитом, спортом, образованием и межнациональными отношениями. Всего на конкурс было заявлены более 90 инициатив.

Например, в рамках проекта «Школа молодых родителей. Совершенно декретно» Елабужского молодежного центра «Барс» молодые родители обучатся финансовой грамотности. Также там будут доступны занятия с психологами и консультации медицинских специалистов. На реализацию проекта центр получит 500 тыс. рублей.

В Балтасинском районе РТ центр «Форпост» воплотит в жизнь проект «Сильные и смелые», где молодые люди обучатся навыкам стрельбы и тактическому мышлению, играя в лазертаг. А в Спасском районе состоится масштабный межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Река Времени». В свою очередь молодежный центр Агрызского района получил грант в 300 тыс. рублей на реализацию проекта «Одно целое». Он предполагает проведение творческих мастер-классов, образовательных лекций и занятий для молодых семей.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте Министерства по делам молодежи Татарстана. Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.