Эксперты Татарстана оценили планы по созданию в республике новых глэмпингов

В текущем 2022 году в Татарстане планируют создать 15 новых глэмпингов. После этого общее количество кемпингов, глэмпингов и экоотелей в республике достигнет 29, общий объем инвестиций в них составит около 600 млн рублей.

В минувшем 2021 году в глэмпингах отдохнули около 20 тыс. человек, 80% из которых составили жители Татарстана. Ожидается, что в 2022-м число отдыхающих увеличится в 2,5 раза, рассказала на итоговом заседании коллегии Госкомитета РТ по туризму глава департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Оксана Саргина.

Соответствующие планы прокомментировали татарстанские эксперты. В частности, председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров уверен, что создание новых глэмпингов «однозначно позволит привлечь еще больше туристов в республику, а также предоставить возможности для экологичного и интересного отдыха местному населению».

«В условиях закрытых границ и продолжающегося рост пандемии люди очень нуждаются в качественном, комфортном и высоко организованном отдыхе. Наши глэмпинги подходят по всем этим категориям. Здесь и комфортный отдых на природе, который включает в себя всевозможные виды активностей как зимнего, так и летнего периодов. Помимо этого, для тех, кто предпочитает семейных отдых, здесь также соблюдены все условия <…>», — отметил Тимур Кадыров.

Отдельно он остановился на росте интереса к экотуризму и проживанию в глэмпингах со стороны молодежи. Создание новых подобных объектов, по его мнению, позволит привлечь активных представителей молодежи, которые уже задумываются о необходимости сохранения природы.

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты РТ и доцент КФУ, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин заметил, что Татарстан сейчас является одним из самых активных участников рынка экотуризма, в регионе растет спрос на глэмпинги. Всего в России насчитывается более 200 глэмпингов, ежегодно их число увеличивается вдвое.

При этом он предположил, что отдыхающие нуждаются не только в сохранении привычного комфорта на природе, но и в тех видах активностей, которых нет в городе. Зимой это, например, катание на снегоходах, а летом катание на квадроциклах и лодках.

«Отдых в глэмпинге на территории Татарстана нельзя сравнивать с какими-либо другими видами отдыха, с той же поездкой на море. Глэмпинг на природе подходит людям, которые предпочитают уединение, спокойствие и отдых от суеты. Также подобный вид отдыха отвечает потребностям людей в чем-то новом и уникальном», — убежден эксперт.

Кроме того, экономист остановился на том, что короткое лето требует достаточно быстрой реализации проекта, но Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма должна оказать содействие в ускорении многих процессов. Вспомнил он и о решении Президента Татарстана Рустама Минниханова определить развитие экотуризма в качестве приоритетного направления на ближайшее время. К тому же 18 бизнесменов выиграли гранты на открытие своих объектов.

«Это выгодный бизнес с точки зрения окупаемости. В кризис многие бизнесмены начали смотреть в сторону других сегментов рынка. А то, что для некоторых природных локаций добраться непросто, — так это может стать концепцией бизнеса. Клиенты готовы платить за уединенность при наличии сервиса, комфорта и удобств», — уточнил специалист.

Руководитель исследовательского агентства «Ставим вопросы — предлагаем ответы» Антон Глухов назвал глэмпинги лучшим из того, что произошло с индустрией туризма и отдыха России в последнее время. «Именно этого и не хватало — связи комфорта условного отеля с теплым номером без комаров с запахами и видами тактильной природы», — пояснил он.

По словам эксперта, из-за высоких темпов социальной жизни культура садовых участков постепенно отмирает, но у молодежи сохраняется запрос на «информационный детокс». «Привыкшие к Турции и Египту татарстанцы, да и заметная часть россиян [в целом], хотят совмещать скоротечные вылазки на природу с привычным комфортом. И это чрезвычайно круто, что сейчас у нас всех появляется такая возможность», — сказал он.

При этом Глухов констатировал, что в Татарстане глэмпингов остро недостает, да и 20 тыс. отдохнувших за год — это всего 54 человека в день. «Люди новую тему объективно распробовали, а предложение страдает, особенно в среднем и начальном сегментах», — признал он, сославшись на неудачный личный опыт недельной давности. В итоге подходящее для отдыха место ему удалось найти лишь в Кировской области.

Упомянул специалист и проблему представленности глэмпингов в интернете, так как информации о них часто совершенно недостаточно. Вместе с тем он добавил: «Повторюсь, само направление чрезвычайно перспективное. Без стандартной для выездов на природу суеты отдохнуть за вменяемые деньги в безопасности, в родном Татарстане — это чудесно! Осталось докрутить логику процессов, и уже через пять — десять лет процесс отдыха за городом в комфортных домиках станет обыденностью <…>».

Председатель общественной организации «Казанский центр „Достижения молодых“» Ляля Бикчентаева заметила, что спрос на глэмпинги связан с увеличением интереса к отдыху «поближе к дому». «На мой взгляд, это во многом реинкарнация традиций палаточного отдыха выходного дня с поправкой на современные требования к уровню сервиса», — предположила она.

«Формат глэмпингов — удобный как для семейного, так и для молодежного отдыха, максимально экологично встроенный в богатство природы Татарстана. Удвоение количества таких баз отдыха должно, на мой взгляд, повысить уровень конкуренции на этом рынке, и, как следствие, повысить качество услуг и срегулировать цены в сторону доступности для целевой аудитории», — поделилась своим видением ситуации общественница.