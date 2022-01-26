В 2022 году в Татарстане появятся 15 новых глэмпингов

В Татарстане в 2022 году появятся 15 новых глэмпингов. Сейчас в республике есть уже 13 таких объектов. Общий объем инвестиций в них составит порядка 600 млн рублей, рассказала на коллегии Госкомитета РТ по туризму руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Оксана Саргина.

«15 новых объектов мы ждем в этом году. Таким образом, общее количество кемпингов, глэмпингов и экоотелей в республике станет 29 с общим объемом инвестиций порядка 600 млн рублей», — сказала она.

В 2021 году в таких объектах отдохнули около 20 тыс. человек, из которых 80% — жители Татарстана. В 2022 году ожидается, что в них отдохнут в 2,5 раза больше туристов.