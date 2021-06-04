Эксперты Татарстана оценили электронный формат проведения праймериз

Татарстанские аналитики оценили завершившееся предварительное голосование «Единой России». Особое внимание они уделили голосованию в онлайн-формате, нашедшему широкое применение на прошедших праймериз.

«Мы входим в новую цифровую, технологическую и общественную реальность, где онлайн-деятельность становится ключевым параметром. <…> Выборы и референдумы, как процедуры, тоже должны быть технологизированы», — уверен руководитель концептуальной площадки «ТатПолит» Руслан Айсин.

В связи с этим, по мнению эксперта, нет ничего удивительного в том, что большинство участников праймериз (свыше 6 млн из примерно 12 млн) выбрали более простой и более удобный онлайн-формат волеизъявления.

С Айсиным согласен заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и член Общественной палаты РТ — доктор политических наук Андрей Большаков. «За электронным голосованием — будущее, и не только во время праймериз. Сами современные выборы перемещаются постепенно в интернет, где есть разнообразные формы агитации, дискуссий, решения общественных проблем», — подчеркнул он.

Солидарен с упомянутыми выше экспертами и доцент кафедры политологии КФУ кандидат политических наук Виктор Сидоров. «Онлайн-формат удобен для избирателей. <…> В дальнейшем тенденции цифровизации будут только нарастать», — заметил он.

Вместе с тем, комментируя праймериз, Сидоров обратил внимание на складывающуюся в социуме тенденцию: «В обществе существует запрос на обновление депутатского корпуса. Новые люди привнесут свежие идеи».

На проявившийся в нынешнем предварительном голосовании общественный тренд указал и завкафедрой «Государственного управления, истории, социологии» КНИТУ (КХТИ) профессор, доктор социологических наук Андрей Тузиков, заместитель главного редактора журнала «Управление устойчивым развитием» и эксперт Общественной палаты РТ.

«<…> в нашей стране созрел запрос на новые лица в политике. Предложенный „ЕР“ формат праймериз и онлайн-голосования позволяет желающим попробовать свои силы на поприще парламентаризма», — убежден аналитик.

Вместе с тем он уделил внимание тому, каким образом происходит отбор кандидатов во время предварительного голосования. «Во главу угла поставлена проектная идеология, предполагающая выдвижение и самовыдвижение кандидатов не по принципу „хороший человек“, а по принципу презентации на суд избирателя социального проекта и кандидата в депутаты — как человека, готового взять на себя ответственность за его реализацию. Таким образом, происходит как бы двойная оценка избирателем реальности (и значимости) предлагаемой проектной идеи и личности кандидата. Это позволяет персонифицировать выбор <…>», — добавил эксперт.

В Татарстане на предварительном голосовании партии «Единая Россия» проголосовали 378 480 человек, что составляет 12,9% от всех избирателей республики. Из них онлайн отдали свои голоса 100 199 человек.