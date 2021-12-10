Эксперты Татарстана: Историческая миссия нынешнего поколения — хранить память о героях

День героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, является исторической миссией нынешнего поколения. С такими словами к татарстанцам обратился Президент РТ Рустам Минниханов. Члены Экспертного клуба поделились своим мнением об этой важной дате.

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко отмечает, что это действительно важный праздник и всегда актуальная тема.

«Одним из важнейших направлений деятельности Елабужского государственного музея-заповедника является музейная педагогика — в частности, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Наши Музей Памяти, посвященный 70-летию Победы в ВОВ и Музей-усадьба Н.А. Дуровой, созданный в честь героини Отечественной войны 1812 года, на протяжении многих лет собирают клубы „Внуки Победы“ и „Офицерская доблесть“, проводят встречи с ветеранами, отмечают памятные даты», — подчеркивает она.

В музее реализуется научно-практическая конференция для школьников республики, где одна из тем касается Великой Отечественной войны и наших Героев. «Уже 3 года мы — часть проекта „Территория Победы“, инициированного Музеем Победы г. Москвы. Благодаря тесному взаимодействию с коллегами наши посетители имеют доступ к самым лучшим фильмам и мультимедийным выставкам по этой тематике, а мы являемся участниками всех патриотических акций», – добавляет Руденко.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин считает, что праздник День Героев Отечества помогает восстановлению исторических традиций, как одна из важных опор воспитания молодежи.

«Герои Отечества выполняют важную миссию — передают свои знания и опыт молодежи, закладывают фундамент для формирования будущего поколения патриотов и защитников России. Отдавая дань памяти поколениям наших соотечественников, которые, совершая подвиги в Великой Отечественной войне, выполняя интернациональный долг в Афганистане, служебно-боевые задачи на Северном Кавказе, развивая нашу промышленность, сельское хозяйство, оборонную мощь, покоряя космос, всему миру показали несгибаемый дух, волю, мужество», — делится Гафиятуллин.

«День Героев Отечества раскрывает содержание жизни многих прославленных жителей нашей страны. Он объединяет тех, кто жил в разные исторические эпохи, а также и современников. Герои Отечества бескорыстно посвящали свою жизнь во благо другим людям. Этот день позволяет нам, нынешнему поколению, уделить особое внимание ценностям любви к родине, к своему родному краю, а также напоминает о том, что каждый человек обеспечивает важную задачу — благополучие всей нашей страны», — подчеркивает исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

Он считает, что жизнь Героев Отечества вдохновляет молодых людей на постоянное развитие, и стимулирует получать качественное образование, проявлять социальную ответственность и заботу о близких. «Искренне рад, что такой день отмечается по всей России и руководство Татарстана уделяет ему особое внимание», — добавил Акмалов.