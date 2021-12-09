Минниханов: Хранить память о Героях Отечества — историческая миссия нынешнего поколения

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года, однако восходит еще к традиции прославления кавалеров ордена Святого Георгия. Он учрежден в честь жителей страны, достойно служивших во благо отчизне во все времена, отметил в своем обращении к татарстанцам Президент РТ Рустам Минниханов.

«Всенародное чествование в этот день Героев Отечества важно для обеспечения преемственности военно-патриотических и культурных традиций народов России, укрепления духовных ценностей, развития интереса к истории страны и сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины», — заметил руководитель республики.

Он напомнил, что Татарстан также славится своими сыновьями и дочерями — Героями Советского Союза, России, Социалистического Труда и РФ, кавалерами Ордена Святого Георгия и Ордена Славы.

«Среди них Муса Джалиль и Газинур Гафиатуллин, Петр Гаврилов и Михаил Девятаев, Магуба Сыртланова и Гази Загитов, Борис Кузнецов и Ахтям Сабиров, Ильдус Мостюков и Николай Фролов, Минтимер Шаймиев и Газинур Хайруллин, а также многие другие выдающиеся наши земляки», — перечислил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что имена и деяния героев помогают воспитанию детей и молодежи, формируют в них чувство патриотизма. Поэтому очень важно хранить память о них, а также заботиться, окружить уважением живых героев, так как это «историческая миссия нынешнего поколения, долг перед потомками».

В заключение Рустам Минниханов пожелал всем героям праздника и жителям республики здоровья, счастья и благополучия.