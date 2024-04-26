Эксперты: Татарский язык - не просто средство общения, но и часть культурного наследия

День родного языка, который отмечается в Татарстане 26 апреля, призван подчеркнуть важность сохранения и развития татарского языка. Об этом заявил член комиссии по вопросам науки, инноваций и молодежного предпринимательства Руслан Шигабуддинов, чье мнение было опубликовано на площадке Экспертного клуба.

«Татарский язык - не просто средство общения, но и часть культурного наследия народа. Он отражает историю, традиции и обычаи татарского народа, его мудрость и красоту. Поэтому важно сохранять и передавать его будущим поколениям. Знание и использование родного языка способствует укреплению национальной самоидентификации, сплочению общества и сохранению культурного многообразия. Поэтому в этот день мы призываем всех жителей Республики Татарстан гордиться своим родным языком, учить его и использовать в повседневной жизни», - отметил спикер.

Поздравляя всех с Днем родного языка, Шигабуддинов также пожелал, чтобы татарский язык всегда жил и процветал, наполняя жизнь красотой и мудростью.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров также назвал дату празднования Дня родного языка особенной.

«Она символизирует не только стремление нашего гражданского общества к сохранению родного татарского языка в республике, где он, наряду с русским языком, является государственным, но и популяризацию других языков, носителями которых являются сотни тысяч татарстанцев. Поскольку именно язык формирует национальную идентичность любого народа, особенности его культуры и вековых традиций. А в национальном многообразии – сила России. Как бы это не нравилось нашим недоброжелателям», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил также, что в Доме Дружбы народов Татарстана работает уникальная в России Многонациональная воскресная школа, где сегодня можно изучать более 20 языков. Причем каждый год количество учеников увеличивается.

«И, конечно, мы не изменим многолетней традиции Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана – в День рождения Габдуллы Тукая почтим память великого сына татарского народа возложением цветов к его памятнику, в очередной раз прикоснувшись к поэтическому наследию поэта», - сказал Кадыров.

Мнение Кадырова насчет даты разделил и Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан, кандидат юридических наук Ринат Фазылов.

«Дата празднования выбрана неслучайно. В этот день, 138 лет назад, родился наш великий татарский поэт, публицист, общественный деятель Габдулла Тукай, внесший огромный вклад в развитие татарского языка», - сказал он.

Фазылов добавил, что за свою короткую жизнь Тукай оставил огромное творческое наследие, в том числе и для юных читателей. А любовь к родному языку, родному краю начинается именно с детских стихов и сказок Габдуллы Тукая, сказал эксперт.

«Знаменательно, что именно в этот день в Казанском цирке состоится долгожданная премьера первого национального театрально-циркового спектакля по сказкам и стихам Габдуллы Тукая «На Сенном базаре». Уверен, что новая постановка станет ярким творческим и просветительским проектом и вдохновит зрителей (детей и родителей) еще глубже познакомиться с творчеством великого поэта и к изучению родного языка», - сказал Фазылов.

В свою очередь, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова назвала Тукая символом татарской души и идентичности.

«Вклад Габдуллы Тукая, нашего татарского Пушкина, простого выходца из народа, но при этом так тонко чувствовавшего настроения и запросы времени в развитие государственного языка Татарстана сложно переоценить. Основоположник искусства татарской словесности открыл язык богатой художественной литературы для народа, помог сберечь и развить язык своих предков для последующих поколений. Звучный, мелодичный, современный литературный язык, то каким мы его знаем сейчас – в этом его огромная заслуга», - сказала она.

Еще Ларионова добавила, что в течение месяца во всех муниципальных районах и округах республики пройдут памятные праздничные мероприятия, посвященные 138-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

«А в Казанском государственном цирке, в день родного языка, широкой общественности представят первый национальный театрально-цирковой спектакль по сказкам и стихам Габдуллы Тукая «На Сенном базаре». Лучшие цирковые артисты России и Белоруссии, известные татарстанские танцоры, певцы и театральные актёры встретятся на арене, чтобы увековечить память гордости всего Татарстана», - напоминает Ларионова.

Она также выразила уверенность в том, что новый формат прочтения произведения привлечет татарстанские семьи и гостей республики, увлечет историей родного языка молодежь.

«Приходите в цирк, это будут 11 дней незабываемых выступлений!», - пригласила спикер.

Напомним, 26 апреля в Республике Татарстан отмечается День родного языка и 138-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Мероприятия, приуроченные к этому дню, запланированы во всех муниципальных районах республики. По традиции в этот день Раис РТ Рустам Минниханов объявил лауреатов Госпремий Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Отметим, что в этом году на соискание награды было выдвинуто 10 кандидатов.