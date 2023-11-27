Эксперты: спрос на аренду жилья в новогодние праздники в Казани вырос на 30%

Спрос у туристов на аренду квартир в период новогодних праздников в Казани вырос примерно на 30% в сравнении с прошлым годом, сообщил «Татар-информу» генеральный директор российского сервиса онлайн бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

«Казань вместе с Петербургом и Москвой входит в тройку самых популярных городов для поездок на новогодние праздники у россиян. В данный момент на нашем сервисе в столице Татарстана забронировано около 50% жилья. В этом году спрос на Казань на праздники очень высокий, он выше прошлогоднего примерно на 30%», — прокомментировал он.

Средняя стоимость посуточной аренды в Казани на эти праздники составляет порядка 6,1 тыс. рублей за сутки — это больше, чем в 2022 году на 10%. В обычные дни снять квартиру в столице Татарстана можно за 4 тыс. рублей. Таким образом, получается, что цены на Новый год выше в среднем примерно на треть. Наценка «за праздники» составляет от 50 до 200% в зависимости от города и конкретного временного отрезка.

По данным сервиса «Циан.Аналитика», средняя ставка аренды квартир на пиковые новогодние даты уже приближается к 10 тыс. руб. Это в 2,5 раза выше обычных расценок за размещение в выходные и в 3-3,5 выше ставок в будние дни в межсезонье.

«Повышенная праздничная наценка связана с тем, что на эти даты собственники вынуждены фактически дезавуировать одно из своих наиболее частых требований (о запрете “вечеринок”), так как в большинстве случаев эти события в той или иной форме, но будут происходить», — рассказал «Татар-информу» руководитель аналитического ресурса Алексей Попов.

Собеседник агентства также отметил, что рост активности в сегменте посуточной «новогодней» аренды начинается в середине ноября, достигает наибольшей активности в начале декабря, затем постепенно снижается, так как к тому моменту уменьшается число доступных вариантов.

Подробнее о том, сколько стоит снять квартиру в столице Татарстана в этот период, какие запросы предъявляют постояльцы к жилью и почему аренда становится популярнее, чем съем номера в отеле, читайте в материале «Наценка на праздник: какой счет выставит Казань туристам за «новогоднюю» аренду жилья».