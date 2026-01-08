Эксперты спрогнозировали, как будут расти зарплаты в России в 2026 году

Эксперты «Татар-информа» считают, что зарплаты в России в 2026 году будут номинально расти, но по-разному оценивают динамику реальных доходов населения.

«Зарплаты будут номинально расти. Однако темпы роста зарплат могут оказаться как выше, так и ниже темпов роста цен. От этого будет зависеть, насколько реально вырастут или снизятся доходы работающих», – сообщил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин ожидает устойчивого реального роста зарплат на 5-8% выше инфляции, связывая это с резким повышением минимального размера оплаты труда (более чем на 20% – до 27 тыс. рублей) и кадровым дефицитом в отдельных отраслях.

Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака полагает, что рост зарплат сохранится, но будет неравномерным – по отраслям и компаниям.

«У бизнеса дела идут плохо, поэтому сильно повышать зарплаты они точно не смогут. В среднем, безусловно, какой-то рост будет, но он будет весьма фрагментарный – не во всех отраслях и не на всех предприятиях», – заявил Кульбака.

