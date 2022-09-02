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Ру Тат
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Экономика
2 сентября 2022  12:24

Эксперты объяснили резкое падение экспорта российской пшеницы при рекордном урожае

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Поставки российской пшеницы за рубеж в июле и августе сократились на 22% по сравнению с прошлым годом. Их общий объем составил 6,3 млн тонн. Такую ситуацию эксперты объясняют репутационными рисками торговли с Россией в условиях санкций, пишет РБК.  

Из-за ограничений со стороны Запада наблюдаются проблемы с поиском судов, а иностранные банки иногда отказываются оформлять аккредитивы для поставки российской пшеницы, пояснил изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

При этом отмечается, что по данным Agritel, российский экспорт сейчас понемногу увеличивается. Аналитики рассчитывают, что в сентябре он составит 4 млн тонн.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в мае спрогнозировал рекордный урожай зерна.

#экспорт зерна #экономика России
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