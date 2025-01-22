Эксперты: Снижения ставок по рыночной ипотеке стоить ждать к концу года

В 2025 году рынок недвижимости во многом будут поддерживать уже существующие льготные программы — семейная ипотека, IT-ипотека и другие. Их доля в общей выдаче продолжит расти, сообщили «Татар-информу» эксперты компании «ДОМ.РФ».

«По итогам 2024 года доля ипотеки с господдержкой в общей выдаче достигла рекордных 49% по количеству (636 тыс. новых кредитов) и 70% по объему (3,4 трлн рублей). Если в экономике будет реализовываться базовый прогнозный сценарий Банка России, то снижение ипотечных ставок начнется уже в конце 2025 — начале 2026 годов», — отметили в «ДОМ.РФ».

Средневзвешенная ставка по ипотеке на первичную недвижимость, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в январе составляет 28,9%, а на вторичную — 29,3%. В целом же ставки начинаются от 24% и доходят до 29,7%. Величина зависит от многих факторов: политики конкретного банка, первоначального взноса и других.

Подробнее о том, кто готов переплачивать за жилье и какой доход должен быть у человека для получения ипотеки по рыночным ставкам, читайте в материале «Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку».