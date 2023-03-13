Эксперты РТ увидели в установке стелы «Город трудовой доблести» сохранение истории

Татарстанские эксперты прокомментировали предстоящую установку в Казани, у Северного железнодорожного вокзала, стелы «Город трудовой доблести». Их мнения размещены на сайте «Экспертного клуба».

«Установка стелы — это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы. Жители Казани гордятся этим званием», — заметил доцент Казанского федерального университета Мунир Гафиятуллин, член Общественных палат РТ и РФ.

Общественник обратил внимание на то, что в этом году специально составлен экскурсионный маршрут «Казань — город трудовой доблести», который предполагает посещение восьми объектов. Он также вспомнил о работе казанских предприятий в годы Великой Отечественной войны, в том числе прошедших эвакуацию, и о находившихся в столице ТАССР госпиталях, через которые прошли 334 тыс. бойцов и командиров Красной армии.

В свою очередь председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов, представляющий в нижней палате парламента Татарстан, назвал присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести» знаковым событием в жизни не только республики, но и страны в целом.

Парламентарий тоже напомнил о работе казанских заводов в годы Великой Отечественной, упомянув в том числе кетгутный завод, который единственный в стране изготавливал медицинские нити для операций, и завод имени С. П. Горбунова — только там выпускали бомбардировщики Пе-2 и Пе-8.

Сказал Морозов и о том, что год назад Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об учреждении нового республиканского звания «Предприятие трудовой доблести». Его получили 14 предприятий — за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне».

«Сегодня установление стелы „Город трудовой доблести“, олицетворяющей трудовой подвиг казанцев, является данью благодарности всем труженикам тыла, которые вместе с героями фронта приближали нашу великую Победу», — уверен депутат.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов также сказал о «самоотверженном труде» земляков. «Установка стелы — это сохранение истории каждой семьи, истории родного края для будущих поколений, это дань уважения мужеству и доблести, силе духа и любви к Родине жителей нашего города», — подытожил он.

Звание «Город трудовой доблести» было присвоено Казани указом Президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Этот статус присваивается для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Месторасположение для стелы выбрали жители Казани в ходе опроса, организованного на сайте мэрии. Торжественное открытие состоится 8 мая, в преддверии Дня Победы.