Стала известна точная дата открытия стелы «Казань – город трудовой доблести»

В Казани утвержден план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В числе запланированных мероприятий – организация торжественного открытия стелы «Казань – город трудовой доблести». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Открытие стелы запланировано, согласно документу, на 8 мая. Точного места ее расположения не указано, однако еще ранее стало известно, что установить ее планируется на площади у ж/д вокзала «Казань-2» (Северный вокзал). Отметим, что эта площадка включена в перечень мест, на которых запланировано проведение праздничных мероприятий.

9 мая традиционно планируется проведение акции «Бессмертный полк», торжественных и концертных программ, праздничного салюта, проведение патриотической акции «Парад у дома ветерана», а также различных спортивных соревнований и других мероприятий.

В числе прочего, в документе также прописаны члены оргкомитета по подготовке мероприятий и обозначен перечень мест проведения основных мероприятий. Так, праздничные мероприятия пройдут на площади Тысячелетия, площади Свободы, в парке Победы, а также в других парках и скверах города, на стадионе «Аб Бар Арена» и площади у ж/д вокзала «Казань-2».

Расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий, предполагается покрыть за счет средств, предусмотренных в сметах расходов городских служб, привлеченных спонсорских средств и иных внебюджетных источников, а также средств республиканского бюджета.

Каждое подразделение и ведомство будет отвечать за свое направление работы. Так, к примеру, благоустройство и оформление улиц, площадей, фасадов зданий, сооружений, дворовых территорий возложено на районные администрации, Комитет ЖКХ, Управление архитектуры и градостроительства и Управление наружной рекламы и информации.

Всего в плане подготовки – 34 пункта, включая такие организационные вопросы, как обеспечение площадок празднования всем необходимым, организация праздничного салюта и т.д.

Напомним, звание города трудовой доблести Казани Президент Владимир Путин присвоил в 2020 году. Это почетное звание присваивается городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. В городах трудовой доблести предлагается установить памятную стелу с изображением герба населенного пункта и текстом соответствующего указа Президента.