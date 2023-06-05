Эксперты РТ: Поисковики чувствуют личную ответственность за сохранение памяти о прошлом

После начала регистрации желающих принять участие во Всероссийской школе поисковика, которая пройдет с 4 по 8 июля на острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана, эксперты республики осмыслили значение предстоящего события. Их комментарии размещены на сайте «Экспертного клуба».

«Поисковая деятельность является одним из важных направлений патриотического воспитания молодежи, обеспечивающего сохранение памяти о событиях и уроках прошлого, которые ни в коем случае нельзя забывать. На земле не должно быть забытых и безымянных могил…» — подчеркнула доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета и член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева.

По мнению кандидата политических наук, поисковая работа имеет важное социальное значение, потому что она помогает воспитывать в себе полезные качества. Поисковики «изменяются до неузнаваемости, меняются даже их жизненные стратегии». «Поисковая деятельность делает их более ответственными, позволяя им почувствовать себя частью Отечества, приобщиться к общему делу государственного значения — увековечиванию памяти погибших героев!» — уверена она.

В свою очередь председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов напомнил, что Президент РФ Владимир Путин «не раз отмечал высокую роль поискового движения России и его исключительное значение для страны, общества и патриотического воспитания молодежи».

Парламентарий заметил, что ему как представителю Татарстана особенно приятно, что такое значимое событие проходит на территории республики — в Спасском районе, входящем в его избирательный округ. «И это неспроста. Спасский район — колыбель культуры и истории нашего многонационального народа, родина татарстанского ислама», — убежден он.

Вспомнил депутат и о том, что поисковое движение Татарстана считается в России одним из самых крупных и активно действующих аналогичных объединений. К тому же в этом году исполняется 55 лет республиканскому поисковому движению Татарстана «Снежный десант» и 30 лет региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» РТ.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов в связи с деятельностью поисковиков процитировал крылатую фразу великого российского полководца Алексанлра Суворова: «Пока не будет предан земле последний погибший солдат, война не окончена». По словам общественника, уникальное движение «объединило десятки тысяч неравнодушных людей, которые чувствуют личную ответственность за сохранение памяти о подвигах <…> предков».

«Важно, когда старшие наставники передают свой опыт вновь пришедшим молодым поисковикам, чтобы не допустить разрыва межпоколенческих связей», — пояснил кандидат юридических наук, упомянув участие представителей поискового движения в самой специальной военной операции, а также в сборе помощи бойцам.

Советник же ректора КИУ имени Тимирясова, профессор Олег Агапов предположил, что Всероссийская школа поисковиков станет «важнейшим событием для развития институтов гражданского общества, поскольку это общественное движение позволяет объединить разные поколения россиян в широком движении по сохранению и развитию исторической памяти, исторического сознания и идентичности».

Доктор философских наук констатировал, что деятельность поисковиков предполагает системную работу не только при раскопках на местах боев, но и «в архивах, в библиотеках, в научных реконструкциях», — добавил он, выразив надежду, что всероссийская школа поможет создать устойчивые модели взаимодействия, обогащения опытом и разработки дорожных карт на ближайшую перспективу.