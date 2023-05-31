Стартовала регистрация на Всероссийскую школу поисковика, которая пройдет в Татарстане

Стартовала регистрация на Всероссийскую школу поисковика, которая пройдет с 4 по 8 июля на острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана. Участникам станут 200 человек, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Программа будет поделена на занятия для начинающих поисковиков, не имеющих опыта поисковой работы, и для тех, кто уже принимал участие в полевых экспедициях.

Участники школы прослушают лекции, семинары, практические занятия по археологической, военно-исторической и поисково-разведывательной подготовке от ведущих специалистов России.

Принять участие могут представители поисковых отрядов региональных отделений Поискового движения России в возрасте от 14 до 65 лет, заявку для прохождения школы можно отправлять на почту до 19 июня: poisk_front@mail.ru. Ознакомиться со всеми документами можно по ссылке. Появившиеся вопросы можно задать по той же самой почте.

Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» молодежной организации «Объединение „Отечество“» проводится с помощью современных информационных технологий для повышения эффективности проводимых в Российской Федерации поисковых работ на базе Всероссийского информационно-поискового центра.