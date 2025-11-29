Эксперты РТ подчеркнули значимость программы «Наш двор» для жителей Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана завершен шестой год реализации программы «Наш двор». В этом году было благоустроено 466 дворовых территорий на общую сумму почти 4,3 млрд рублей, сообщил ранее председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров на деловом понедельнике в мэрии.

Всего по городу обновили 600 тыс. кв. метров асфальта, смонтировали более 5 тыс. малых архитектурных форм и установили свыше 120 новых контейнерных площадок. По итогам работ жители получили 5 тыс. новых парковочных мест, а в целом улучшения коснулись более 1 тыс. казанцев.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили итоги реализации программы и ее влияние на городскую инфраструктуру.

Член Общественной палаты Республики Татарстан, политолог и педагог Анастасия Исаева отметила, что в Республике Татарстан уделяется особое внимание инфраструктуре населенных пунктов.

«Особенно здесь обращает на себя внимание тот факт, что в первую очередь учитываются запросы людей, которые они могут оставлять по нескольким каналам как онлайн, так и оставив свое личное обращение в приемных по работе с гражданами разных инстанций», – подчеркнула она.

Депутат Казанской городской Думы, член генерального совета партии «Единая Россия» Марсель Шарапов подчеркнул, что программа «Наш двор» значительно преобразила городскую инфраструктуру.

Он отметил, что «программа охватывает как крупные жилые комплексы, так и небольшие дворы, что подчеркивает внимание властей к различным потребностям жителей».

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что программа «Наш двор» – это уже давно не история про асфальт и покрашенные лавочки.

«Это про то, как город учится слышать своих жителей и создавать среду, которая работает на качество жизни», – подчеркнула она.

То, что делает Татарстан, можно смело называть социальной архитектурой, уверена Павлова.

«Современный двор – это живая ткань города. И то, что Казань вкладывает силы и средства именно в людей, в их комфорт, здоровье и ощущение соседства, говорит о зрелости городской политики. Здесь строят не просто дворы. Здесь строят доверие», – резюмировала она.