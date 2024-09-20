Эксперты РТ: Отношение жителей Татарстана к экологическим проблемам изменилось

Завтра, 21 сентября, на пляже озера Изумрудное в поселке Юдино около Казани состоится главный субботник этой осени. В преддверии мероприятия публичные эксперты Татарстана высказались по экологическим вопросам на площадке Экспертного клуба.

Руководитель исследовательского агентства «Промрейтинг» Антон Глухов заметил, что считает важнейшим из вопросов, связанных с сохранением окружающей среды, вопрос инициативы снизу — личной инициативы человека по сохранению природы.

«Еще 15–20 лет назад тема экологии вызывала скорее ироническую улыбку. Люди не принимали для себя эту концепцию. Экология — это где-то там в кабинетах и на красивых таблицах, кинуть мусор в сторону от дороги было стандартным решением. Во многом это было связано с традицией, не предполагающей оперирования с пластиковой упаковкой. Люди жили с ощущением, что мусор — это очистки от овощей, скорлупа яиц, кости — то есть ничего опасного для природы, продукты, пришедшие из природы и в нее без труда уходящие», — заметил аналитик.

«За прошедшие тридцать лет мы все как сообщество людей прошли интересный путь: от игнорирования проблемы и наполнения лесов фантиками и бутылками до высокой степени осознанности, проявляющейся сейчас особенно у молодежи. Сегодня никого не удивляет, что туристы берут с собой мешки для мусора, собирают и увозят в том числе чужие банки и обертки, не используют моющие вещества при обращении с водой рек и озер, не жгут в кострах опасные вещества», — перечислил он произошедшие перемены.

«Я, если честно, не очень верю в спущенную сверху по разнарядке обязаловку, при этом меня искренне радуют индивидуальные проявления заботы о природе, исходящие от отдельных людей, живущих рядом со мной», — заключил Антон Глухов.

Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ и член Общественной палаты Татарстана Анастасия Исаева выразила уверенность, что жители республики всегда активно поддерживали различные экологические акции. По ее мнению, в регионе именно поэтому «столь популярны и эффективны в своей реализации» национальный проект «Экология» и акция «Вода России».

В связи с этим она упомянула, что Штаб общественной поддержки «Единой России» в РТ также присоединился к экологическому движению и «реализует свои авторские экопроекты по популяризации и просвещению жизни в гармонии с природой». «Так и в этот раз всем коллективом мы зарегистрировали команду, и уже завтра команда „штабистов“ будет вместе со всеми очищать берег любимого всеми жителями озера», — добавила общественница.

«Искренне надеюсь и верю, что такие масштабные акции помогут сделать мир чище и пробудить в сознании граждан бережное отношение к окружающему миру», — заключила Исаева.

Руководитель «Молодой Гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабуддинов напомнил, что за последние шесть лет в регионе было реализовано 1125 природоохранных мероприятий. По общей сумме вложенных средств предприятий Татарстан из года в год занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Все эти программы и мероприятия воплощаются в жизнь благодаря нацпроекту «Экология», которая реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. При росте ВРП на 11,3% в сопоставимых ценах за шесть лет в республике удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 35,7%, а сбросы — на 23,9%.

Общественник добавил, что строительство и реконструкция очистных сооружений, систем водоотведения, замена устаревшего технологического оборудования на современное позволили существенно снизить негативное антропогенное воздействие на окружающую среду. Вспомнил он и о динамике по снижению выявляемых превышений загрязняющих веществ в рамках мониторинга атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов.

«Для успешного развития экологического волонтерства, в том числе корпоративного, важно учитывать три аспекта: действия органов исполнительной власти, работу экологических некоммерческих организаций и вклад волонтеров, неравнодушных людей, готовых инвестировать свое время и силы в охрану окружающей среды», — убежден Шигабуддинов.

О национальном проекте «Экология» напомнила и член Общественной палаты России, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова. «Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил четкую задачу — к 2030 году вдвое снизить уровень загрязнения основных водных объектов России. Это задача, которая требует комплексного подхода и активного участия всех граждан», — сказала она.

Одним из ярких примеров реализации этого направления общественница назвала всероссийский субботник «Зеленая Россия» и акция «Вода России» в его рамках. Частью мероприятия станет и субботник на озере Изумрудное.

Павлова отметила, что субботник превратится в яркое событие с интересной программой: его участники примут участие в квест-игре «Марафон чистоты», смогут попробовать еду из полевой кухни, а также погрузиться в виртуальную реальность и увидеть красоту российской природы. «Такие мероприятия важны не только для очистки окружающей среды, но и для воспитания бережного отношения к природе у молодого поколения», — уверена она.

Заслуженный тренер РФ вспомнила также о продолжающейся в стране работе по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов животных, о Фонде экологических и природных проектов, который поддерживает гражданские инициативы в сфере окружающей среды.

«Важно отметить, что экологическая безопасность является одним из национальных приоритетов Российской Федерации. В стране ведется работа по снижению вредных выбросов в атмосферу, ликвидации свалок и объектов накопления экологического вреда. Разработана новая климатическая доктрина, целью которой является достижение углеродной нейтральности к 2060 году», — подчеркнула Павлова.

По ее мнению, экологический туризм, создание экологических троп и рассказы о богатстве собственного края не только помогают беречь природу, но и воспитывают в людях любовь к ней. «И это очень важно как для подрастающего поколения, так и для людей разного возраста. Ведь природа — это наше богатство, которое нужно беречь и восхищаться им», — подытожила она.

Директор АНО «Волжско-Камский экологический центр» и заслуженный эколог РТ Рустем Камалов выразил убежденность в том, что национальный проект «Экология» показывает свою эффективность — как в глобальном масштабе, когда реализуется крупные проекты с большим федеральным финансированием, так и на более простых, но не менее значимых проектах, когда к вопросам экологии приобщается население, в первую очередь молодежь.

«Важно заинтересовать молодых людей, придумать тот формат, который им интересен. В данном случае предлагаемые активности себя хорошо зарекомендовали. Это и квест-игры и концертная программа, и интерактивные площадки, и многое другое. Место является любимым для горожан и гостей столицы, которые, думаю, с удовольствием примут участие и получат удовлетворение от совместной работы неравнодушных людей!» — добавил он.

Национальный проект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также на сохранение уникальной флоры и фауны России. Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.