Во время субботника на озере Изумрудное будет работать виртуальный кинотеатр

Центральный субботник этой осени пройдет в ближайшую субботу, 21 сентября, на пляже озера Изумрудное в поселке Юдино около Казани. Аналогичные экологические акции будут организованы в этот день по всей стране. Присоединиться к генуборке в Казани смогут все желающие, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятие пройдет в рамках всероссийского субботника „Зеленая Россия“ и акции „Вода России“ национального проекта „Экология“. Субботник в Казани будет организован в формате квест-игры „Марафон чистоты“. Это командная игра, в которой участники будут на скорость собирать мусор, разделяя его на фракции», — сообщили в пресс-службе.

Участников ждет концертная программа, полевая кухня, интерактивные площадки и виртуальный кинотеатр в формате 360. Благодаря очкам виртуальной реальности участники генуборки смогут полюбоваться озером Байкал, Сулакским каньоном, Горным Алтаем, реками Нева и Ладога, а также природными богатствами Карелии.

«Участники мероприятия посмотрят пять фильмов. Виртуальный кинотеатр будет организован в рамках эколого-просветительского тура Росводресурсов по регионам России. Его главная цель — рассказать о богатстве и красоте природы, показать необъятные водные пространства России и призвать к сохранению рек и озер», — рассказали в пресс-службе.

Участникам субботника рекомендуется разбиться на команды по четыре человека и зарегистрироваться по ссылке до 12 часов 19 сентября. В день мероприятия будет организован трансфер до места проведения субботника. Необходимый инвентарь активисты получат на месте.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.