Эксперты РТ об избрании Метшина главой ОГМВ: Казани есть чем поделиться на мировом уровне

Члены экспертного клуба из Татарстана прокомментировали новость о том, что представитель России впервые возглавил всемирную организацию «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). Президентом стал мэр Казани Ильсур Метшин, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

«В эпоху, когда простые граждане меньше обращают внимания на глобальные идеологические противостояния, на первый план выходит местная повестка. Казани, как городу-лидеру, есть чем поделиться на глобальном уровне. Надеюсь, что этот новый этап станет еще одним стимулом развития города и городской политики», — подчеркнул кандидат политических наук, доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров.

Кандидат экономических наук, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин считает, что «уже не секрет, что эффективность управленческой команды в городе Казань признана в Российской Федерации и уже видна и очевидна в мировых масштабах».

«Членство в ОГМВ придает инвестиционную, туристическую привлекательность городу, укрепляет связи между руководителями городов, дает большой шанс на обмен успешным опытом и продуктивном взаимодействии по вопросам городского хозяйства, благоустройства в жизнедеятельности городов», — добавляет ученый. Он считает, что именно обмен опытом позволит более эффективно решать поставленные задачи уже в конкретных городах.

«Принявшие участие в этом избрании более 400 мэров мира уверены, что Ильсур Метшин, обладающий многолетним опытом своей деятельности, сумеет быть для всемирной организации ОГМВ единым голосом и защитником мирового демократического местного самоуправления», — считает президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин.

По его словам, мэр Казани также сумеет повысить роль и влияние местного самоуправления и его представительных организаций в глобальных процессах.

Доктор философских наук, профессор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) Олег Агапов считает, что событие открывает перспективу развития общественной дипломатии, множественных международных контактов по устойчивому развитию мегаполисов, местного самоуправления.

«Полагаю, это будет способствовать привлечению в Казань всех новейших практик управления, коммуникаций», — добавил эксперт.