Ильсур Метшин возглавил Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти»

Мэр Казани Ильсур Метшин назначен президентом Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Об этом сообщается в телеграм-канале Kremlin Russian.

«Организация объединяет более 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН и представляет интересы более 70% населения планеты», – говорится в сообщении.

По инициативе объединения в повестку дня ООН по устойчивому развитию включена цель №11 («Устойчивые города и населенные пункты»). ОГМВ помогает городам обмениваться опытом и вырабатывать совместные решения для достижения целей.