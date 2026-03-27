Эксперты РТ о внутреннем туризме: Люди едут за историей, которую можно прожить

Представители Татарстана оценили факторы роста и перспективы внутреннего туризма на площадке Экспертного клуба. Поводом для их размышлений стало расширение «Золотого кольца России».

Заместитель председателя Комиссии по вопросам культуры и СМИ Общественной палаты РТ Сергей Магданов констатировал, что внутренний туризм за последние годы получил мощный импульс развития в силу разных факторов. Одним из важнейших он счел развитие дорожной сети.

«<...> та же скоростная трасса М12 дала мощнейший прирост туристического потенциала регионам Поволжья и Урала, связала их бесшовным маршрутом с Северной столицей. Однако надо учитывать, что мы живем в эпоху экономики впечатлений – и одной лишь инфраструктурой, хорошими видами и вкусной едой гостей не заманишь», –подчеркнул он.

По мнению общественника, в этом смысле Татарстану удалось накопить большой положительный опыт. «<...> у региона узнаваемый бренд, для многих туристов из регионов страны поездка в Татарстан – возможность окунуться и познакомиться с культурой и традициями ислама, увидеть пример мирного сосуществования представителей самых разных народов и конфессий, изучить тысячелетнюю историю Казани...» – перечислил он.

Дальнейшее развитие внутреннего туризма, на взгляд Магданова, окажется связано как с макроэкономическими факторами, так и с системной работой и детальными улучшениями в каждом отдельно взятом регионе. Лидерами, по его мнению, станут регионы, одновременно закрывающие все базовые потребности туриста (место проживания, питания, безопасность, удобство передвижения) и предлагающие самые разнообразные программы и возможности проведения времени.

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин отметил, что Татарстан является хорошим примером системного развития внутреннего туризма. По его словам, интерес к путешествиям внутри страны растет, в том числе и за счет доступности, безопасности и желания людей лучше узнать свою страну.

При этом эксперт напомнил, что в республике ставка сделана не только на классические туристические маршруты, но и на событийный, промышленный и образовательный туризм. Различные крупные мероприятия формируют дополнительный поток гостей.

Он также обратил внимание на важность качества взаимодействия с туристом, что означат необходимость готовить кадры, развивать сферу гостеприимства, вовлекать молодежь в эту отрасль. «Через систему СПО, вузы и проекты профориентации мы формируем специалистов, которые будут обеспечивать этот рост», – выразил уверенность депутат Госсовета РТ.

Для дальнейшего развития внутреннего туризма, убежден общественник, следует усиливать межрегиональные маршруты, развивать короткие туристические форматы «на выходные», цифровые сервисы и персонализированные предложения.

В свою очередь генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко констатировала, что современные туристы не ограничиваются посещением перечня достопримечательностей. На ее взгляд, они ждут полного погружения в аутентичную среду и логистически удобного путешествия с посещением нескольких туристических центров на пути следования.

Акцент на межрегиональном сотрудничестве, по мнению руководителя музея, «позволит снять пиковую нагрузку с самых посещаемых регионов, раскрыть экскурсионно-туристический потенциал малых территорий и расширить сезон за счет разнообразия представленных природно-климатических и культурных программ».

Елабужский музей-заповедник его руководитель назвала «центром формирования туристического впечатления». По ее словам, Елабуга активно трансформирует туристскую инфраструктуру под каждого гостя. Здесь созданы современные навигационные системы, внедрены мультимедийные форматы в экспозиции, реконструированы общественные пространства.

Музей также уже многие годы участвует в проведении событийных мероприятий. Это Всероссийская Спасская ярмарка, Музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», Всероссийский фестиваль колокольного звона, Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Разрабатывается новый туристический маршрут «Шишкинская тропа: по следам великого художника».

Для развития внутреннего туризма, добавила Руденко, требуются: развитие единой логистики, наличие качественных и разнообразных по цене объектов размещения в доступной близости к объектам туристического показа, стимулирование межсезонья, популяризация традиций и культуры народов и территорий, аутентичность и эксклюзивность впечатления, событийная насыщенность, качество инфраструктуры размещения и сервиса, информационная среда.

Главная задача туроператоров на местах (Елабужский государственный музей-заповедник является таковым с 2009 года) – создавать не просто точки притяжения, а условия для того, чтобы эта любовь к своей стране становилась комфортной, доступной и обязательно эмоционально наполненной, заключила директор учреждения культуры.

Руководитель исследовательского агентства «ПромРейтинг» Антон Глухов заявил, что внутренний туризм в России будет расти и дальше на фоне ухудшения геополитической ситуации. «<...> человеку нужна перезагрузка. А за границу всё дороже и страшнее. При этом, как ни крути, людям очень хочется хотя бы ненадолго выйти из повседневной гонки <...>. И по большому счету не всегда так уж важно, куда именно ехать. Если есть минимальные условия, нормальная логистика, чистота, безопасность и понятный сервис, то почти везде можно хорошо отдохнуть и получить сильные впечатления», – убежден он.

Однако, добавил Глухов, туристы отличаются друг от друга: одним необходимы трансферы и готовые маршруты, другим – самостоятельный поиск и чувство открытия. «<...> сильная туристическая территория сегодня – это <...> место, где продуманы предложения для разных аудиторий. Чем точнее регион это понимает, тем выше его шансы стать реально востребованным», – пояснил он.

Социолог также сослался на собственный опыт многодетного отца и признал, что разговоров о поддержке многодетных семей много, а реальных преференций для их путешествий по России пока очень мало. «Хотя именно семейный туризм мог бы стать одной из самых сильных точек роста», – уверен он.

С точки зрения аналитика, «раскрутить» можно почти любое место. «Можно придумать сильную легенду, собрать вокруг нее маршрут, аккуратно встроить современную инфраструктуру, сделать хорошие точки питания, ночевки, навигацию, визуальный стиль – и территория начинает звучать совсем иначе. Люди едут не только на великие памятники, они едут за атмосферой, за ощущением, за историей, которую можно прожить», – убежден он.

В этом контексте специалист обратил внимание на «огромный» запрос жителей крупных городов на быстрый доступ к природе, который будет только усиливаться, и на недооцененный потенциал Русского Севера. «<...> он может стать не просто внутренним направлением, а точкой настоящего международного интереса», – заметил он.

«Если говорить о Татарстане, то это очень красивый регион, даже если смотреть на, казалось бы, простые вещи – на наши холмы, на рельеф, на сочетание воды, неба, пространства, истории. Не всегда нужно ждать „вау-объект”. Иногда красоту надо уметь увидеть, собрать, показать через современную оптику – через маршруты, архитектуру, события, гастрономию, локальные легенды, качественную подачу. У Татарстана для этого очень много материала», –перешел к республиканской конкретике Глухов.

Впрочем, он напомнил, что туристы приносят не только пользу, но и нагрузку – на среду, на инфраструктуру, на жилье, на повседневную жизнь местных жителей – и что с этим уже столкнулись многие города Европы.

Возвращаясь к Татарстану, исследователь обратил внимание на зоны риска. «<...> по целому ряду направлений есть ощущение, что мы местами почиваем на лаврах. А за Уралом Татарстан по-прежнему для многих остается малоизвестным и не до конца понятным. При том что конкуренция растет очень быстро: соседи – от Башкирии до Самары и Перми – развивают свои туристические образы очень энергично. <...> можно начать проигрывать не по качеству, а по вниманию», – пояснил он.

В завершение руководитель исследовательского агентства повторил: люди едут туда, где им обещают не абстрактную «туристическую услугу», а понятное и желанное переживание.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова отметила, что проекты вроде «Серебряного ожерелья» и «Золотого кольца Сибири» показывают: формат «Золотого кольца» может быть масштабирован на другие регионы и даже федеральные округа. При этом для Татарстана развитие туристической отрасли давно стало стратегическим приоритетом – в 2025 году здесь побывали более 4,5 млн гостей, а объем оказанных услуг превысил 120 млрд рублей, напомнила она.

Вместе с тем общественница заметила, что рост турпотока происходит на фоне серьезной конкуренции – как со стороны зарубежных направлений, так и других регионов России. Переход части туристов на посуточную аренду квартир сигнализирует, что пора пересматривать модели ценообразования, создавать долгосрочные спецпредложения и гибкие тарифы, налаживать партнерство между отелями и туроператорами.

В расширении маршрутов «Золотого кольца» заслуженный тренер РФ увидела шанс усилить межрегиональные связи, обмен опытом, привлекать гостей к новым объектам и проектам (таким как интерактивные парки, иммерсивные спектакли и цифровые платформы для бронирования научно-популярных экскурсий).

«В целом считаю, что развитие внутреннего туризма должно строиться на трех принципах: качество услуг, безопасность и уникальный контент. Турист выбирает регион не только по инфраструктуре, но и по впечатлениям, которые он получит. Чем больше регион предлагает насыщенных, разнообразных и доступных маршрутов, чем проще человеку добраться и остановиться, тем выше шансы привлечь туриста», – акцентировала она.

Павлова добавила, что новые туристические маршруты не только приносят экономическую пользу, но и дают возможность показывать страну через ее людей, традиции и историю. «Татарстан активно включается в эту работу, и наш опыт показывает: сочетание современных сервисов, культурного продукта и региональной самобытности создает успешную туристическую экосистему», – резюмировала она.