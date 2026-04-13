Эксперты РТ назвали важным запуск «Добрых игр» в детских садах

В России с 1 сентября 2026 года в детских садах начнут проводить «Добрые игры» – аналог «Разговоров о важном» для дошкольников. Проект направлен на формирование у детей духовно-нравственных ценностей в игровой форме.

Эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили инициативу внедрения «Добрых игр» в дошкольных образовательных учреждениях и оценили ее значение для воспитания детей.

Член Общественной Палаты РТ, политолог и педагог Анастасия Исаева считает важным выстраивать диалог с детьми с раннего возраста, используя понятные им форматы.

«Важно и нужно общаться с детьми на самые животрепещущие темы в близкой к этому возрасту манере. Рада, что для всех возрастных категорий находят подход. Доносить смыслы, ценности и одновременно формировать модель поведения в уже взрослом мире – бесценно для детей», – отметила она.

Гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Общественного Совета при Министерстве образования и науки РТ, депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин в свою очередь подчеркнул, что внедрение подобных практик на раннем этапе является важным шагом в системе воспитания.

По его мнению, именно в дошкольном возрасте формируются базовые представления о взаимодействии с окружающими, а игровой формат позволяет детям не просто воспринимать информацию, а проживать ее через опыт и эмоции.

Он также добавил, что такой подход способствует дальнейшей успешной адаптации детей в коллективе и их реализации в будущем.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова обратила внимание на значимость качественной реализации инициативы.

«Инициатива "Добрых игр" выглядит своевременной. Дошкольный возраст – ключевой этап формирования базовых установок. Именно в этот период закладываются модели поведения, которые потом трудно корректировать», – подчеркнула она.

Она также отметила, что ключевым условием эффективности проекта является подготовка педагогов и содержательная проработка методик, поскольку формальный подход может снизить ожидаемый эффект.

Общественный деятель, блогер Алина Гималтдинова подчеркнула, что обновления в системе образования носят системный характер и направлены на развитие воспитательной работы. По ее словам, такие методические инициативы становятся важным инструментом в работе с детьми и формируют основу их будущего развития.