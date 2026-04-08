Общество 8 апреля 2026 14:56

Аналогом «Разговоров о важном» в детских садах России с 1 сентября станут «Добрые игры»

Во всех детских садах России с 1 сентября 2026 года начнут проводить «Добрые игры» – аналог «Разговоров о важном» для дошкольников, заявила заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова, согласно РИА Новости.

На открытии окружного совещания Минпросвещения в Уральском федеральном округе Колударова сообщила, что с указанной даты все дошкольные образовательные организации будут реализовывать «Добрые игры».

Замминистра пояснила, что мероприятия посвящены развитию духовно-нравственных ценностей у детей. Она также добавила, что министерство готовит методический инструментарий для проведения «Добрых игр»

#минпросвещения рф #детские сады #Образование
