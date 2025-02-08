Эксперты РТ: Молодые ученые являются одним из важнейших элементов научной системы

Встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с молодыми учеными в 2022 году

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Накануне Дня российской науки Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил госпремии РТ в области науки и техники. Татарстанские эксперты откликнулись на это событие и поделились своим видением научной ситуации в России в целом и республике в частности на площадке «Экспертного клуба».

Председатель исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ, кандидат технических наук Юлия Кареева напомнила, что Татарстан является одним из передовых регионов страны по многим позициям, в том числе по показателям научно-исследовательской активности.

Среди имеющих прикладное значение достижений российских исследователей за 2024 год общественница упомянула разработку первой отечественной вакцины от рака, регистрацию первого в мире препарата для лечения болезни Бехтерева и создание чипа на основе кристалла, который запоминает и обрабатывает информацию по принципам, схожим с принципами работы человеческого мозга.

Кареева обратила внимание на то, что перед Днем российской науки Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. Оказалась отмечены работа над материалами и технологиями для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации, над инновационными способами питания коров и сохранения генетического материала животных, над новой технологией создания СВЧ-керамики.

«Оценка научных достижений на самом высоком уровне еще раз доказывает, что молодые ученые в России на сегодняшний день являются одним из важнейших элементов научной системы, которая поможет России достичь технологического суверенитета», – заключила глава исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов РТ.

В свою очередь член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова заметила, что цель такого праздника, как День российской науки, – привлечь внимание общественности к научному прогрессу. В связи с этим она добавила, что отечественная наука всегда была главной движущей силой национального прогресса, важнейшей составляющей богатства государства, его опорой и мощным ресурсом для развития различных отраслей экономики.

«С каждым днем технологии играют всё более важную роль в нашей жизни, но наша традиционная вузовская научная школа всегда была и остается оплотом науки и образования, центром, где рождаются идеи и решения, которые отвечают новым вызовам времени», – уверена Павлова.

При этом она констатировала, что таких результатов было бы невозможно достичь без команды величайших профессоров, педагогов, трудившихся ранее и работающих ныне на территории Татарстана. По ее словам, за многие годы старейшие вузы республики стали центром притяжения для талантливых и целеустремленных людей.

«Кропотливый труд наших профессоров, педагогов в аудиториях, опыт в лабораториях, создание инновационных проектов и продуктов вносят огромный вклад в развитие не только науки региона, но и всей страны, закладывая основу для будущих прорывов в сфере науки и технологий», – подчеркнула член Общественной палаты РФ.

Павлова призвала всех студентов и аспирантов, молодых ученых «мечтать, ставить перед собой амбициозные цели, не бояться трудностей на пути к их достижению».

«Пусть каждый проект приносит радость открытия, упорство и талант ведут к новым вершинам, а наука всегда остается для вас страстью, которая меняет мир к лучшему и работает на развитие благосостояния и экономики нашей великой Родины», – пожелала она, уточнив, что труд исследователей Татарстана в полной мере соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития страны, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным.

В этом контексте эксперт упомянула развитие научных центров и роль бизнеса в этом процессе. Так, нефтеперерабатывающая компания «Татнефть» построила научно-исследовательский и учебный центр – Высшую школу нефти, а СИБУР создает в Казани свой главный научно-технический центр.

«Впереди ещё много работы: нужно обновить стратегию научно-технического развития России, достичь важнейших целей в этой сфере и реализовывать новые проекты технологического лидерства», – подытожила Ольга Павлова.

Советник ректора Казанского инновационного университета имени В. Тимирясова по стратегическим инициативам Олег Агапов напомнил, что День российской науки учрежденный в честь основания императором Петром I в 1724 году Академии наук. Фактически за XVIII–XXI века Российская Академия наук стала интеллектуальным центром развития российской гражданской политической нации, оплотом сохранения и приумножения гуманитарного и технологического суверенитета России, убежден он.

Агапов напомнил о вручении ученым госпремий Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В связи с этим он назвал отрадным тот факт, что татарстанские ученые по данным национального рейтинга находятся в тройке лидеров среди регионов России.

По мнению эксперта, важно помнить, что академическая среда в Казани стала бурно развиваться в годы Великой Отечественной войны, когда сюда были переведены многие научные учреждения Академии наук СССР, а в эвакуацию прибыло около 1,8 тыс. научных сотрудников, включая 93 действительных членов или членов-корреспондентов АН СССР.

«В ходе интеграции научных кадров союзного и республиканского уровней казанская академическая среда вышла на качественно новый уровень, что позволило создать в 1945 году Казанский филиал Академии наук СССР. Уже в 50–70-е годы в Казани и крупных городах ТАССР был создан ряд крупных отраслевых НИИ, внесших значительный вклад в развитие фундаментальных наук и в решение назревших проблем промышленного и сельскохозяйственного производства. К концу 1980-х годов в республике было 104 научно-исследовательских организации», – вкратце описал Агапов развитие научной среды региона.

В 1992 году была создана Академия наук Республики Татарстан, «призванная к формированию новой структуры научно-исследовательской деятельности, отвечающей на вызовы XXI века». «В семи отделениях АН РТ работают ведущие ученые по истории, филологии, философии, политологии, психологии, педагогике, биологии, медицине, математике, энергетике, химии и науке о Земле», – подчеркнул советник ректора КИУ.

«Сегодня в рамках поддержки научных исследований и развития институциональной преемственности в Российской Федерации проводится Декада научно-технологического развития (2021–2031 гг.). Темпы, практики и формы деятельности конституирования научного познания за 2021–2025 гг. дают основания для надежды на устойчивое будущее России в XXI в.», – резюмировал Олег Агапов.

Доцент КФУ Евгения Храмова в своем комментарии заявила о «позитивном повороте в сторону науки и ученых в последнее десятилетие», который, по ее мнению, «имеет огромное значение для развития российского общества».

«Стагнация в науке, «голодный» ученый – это всегда прямой путь к социальной дестабилизации, поскольку исследовательская деятельность результатом своим имеет научно-технический прогресс», – конкретизировала она свою мысль.

Вместе с тем Храмова назвала задачей социально-политических наук идеологическое обеспечение социального развития, а гуманитарных наук – «процесс воспитания, ответственный за будущие поколения россиян».

«В целом данная тенденция обязывает нас говорить о том, что наравне с научно-техническим обеспечением развития современного российского общества должно стимулироваться и идеологическое, и социогуманитарное, и общественно-политическое научное направления. В этом случае мы получим всестороннее научно-техническое и технологическое развитие страны и общества», – поделилась своим видением ситуации исследовательница из Казанского федерального университета.