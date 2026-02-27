Эксперты РТ: Джалиловские чтения – пример работы по сохранению исторической памяти

Представители общественности Татарстана прокомментировали значение фигуры Мусы Джалиля, со дня рождения которого в этом году исполнилось 120 лет, для современности и традицию проведения Джалиловских чтений. Своими мнениями они поделились на площадке Экспертного клуба.

Член Общественной палаты России от Татарстана, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова заметила, что смысл Джалиловских чтений – в «живой связи с человеком, который писал стихи, понимая, что может не увидеть свободы, но веря, что его слово дойдет до будущего».

«Важно, что чтения возвращаются к своему университетскому, научному корню. Джалиль всегда был не только символом подвига, но и частью большой культурной традиции. Его наследие нельзя законсервировать в витрине. Его нужно читать, переосмысливать, иногда даже заново открывать для себя», = добавила общественница, уточнив, что молодым людям сейчас «нужен не бронзовый герой, а живой человек с выбором, страхом, мужеством и ответственностью».

Особый акцент Павлова сделала на соседстве изучения текстов поэта с обсуждением деятельности поискового движения. «Это очень точная метафора всей работы с историей. Память не хранится сама. Ее нужно буквально находить, очищать и передавать дальше», – выразила уверенность она.

«Сегодня, когда информации много, а времени на осмысление мало, особенно важно создавать такие пространства спокойного, честного разговора без громких лозунгов. <...> Наша задача <...> не украшать прошлое, а понимать его. И если после этих чтений кто-то откроет стихи Джалиля не по школьной обязанности, а по внутренней потребности, значит, мы всё сделали правильно», – подытожила Ольга Павлова.

В свою очередь генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко увидела в Джалиловских чтениях пример работы ключевого механизма сохранения исторической памяти. «Нахожу очень важным и значимым, что он объединяет в себе академическую науку, творчество и общественную деятельность, став ярким событием в культурной жизни Татарстана и всей России в целом», – детализировала она свою точку зрения.

По мнению Руденко, тексты «Моабитской тетради» учат «бережному отношению к истории, которую так важно передать дальше – без фальши и формализма». «Поэзия Джалиля звучит на 26 языках (включая бенгальский), поэтому он перестает быть только татарским или только советским поэтом. Он становится символом сопротивления, понятным в любой точке земного шара», – выразила уверенность она.

Елабужский государственный музей-заповедник, как и все учреждения культуры и образования Татарстана, присоединился к юбилейным мероприятиям, посвященным 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля, добавила руководитель культурного учреждения.

Заведующий Домом-музеем В. И. Ленина и член Общественной палаты РТ Марк Шишкин обратил внимание на то, что Муса Джалиль для послевоенного советского Татарстана стал мощным символом культурной идентичности. «Ведь республику хорошо знали по ее экономическим достижениям: нефть, большая химия, а потом и КАМАЗ. Но в культурном плане она была менее известна, чем республики с союзным статусом. У Таллина тогда был узнаваемый на всю страну культурный и туристический бренд, а у Казани – нет», – объяснил он.

Возвращение имени Джалиля историк назвал важнейшей общественной кампании 1950-х и 1960-х годов по прорабатыванию травм, оставленных войной. По его словам, в этом контексте к ТАССР было приковано всеобщее внимание. «Джалилевские картины Хариса Якупова, публикации Константина Симонова, художественный фильм „Моабитская тетрадь“ являются частью золотого фонда культуры России в ХХ веке», – перечислил Шишкин, подчеркнув, что рефлексия по поводу этих явлений продолжается и сейчас, в новых исторических условиях.

Директор Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» и глава Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ Тимур Камалетдинов выразил уверенность в том, что сохранение истории – необходимая часть формирования молодежи и воспитания будущих граждан страны.

«Муса Джалиль является выдающимся историческим персонажем. Выдающимся сыном Татарстана. Сохранение памяти о его подвиге, вкладе в культуру не только сохраняет историю для потомков, но и популяризирует многогранную культуру народа Татарстана и России», – убежден он.