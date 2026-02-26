«Джалиловские чтения – 2026» проходят в ИФМК КФУ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всероссийская научная конференция «Джалиловские чтения – 2026» проходит в Институте филологии и межкультурной коммуникации (ИФМК) Казанского федерального университета.

Как известно, в этом году Татарстан отмечает круглый юбилей – 120 лет со дня рождения татарского поэта и народного героя Мусы Джалиля. Огромное количество мероприятий было организовано в учреждениях культуры, образования и науки Татарстана.

Традиция проведения Джалиловских чтений, как сообщают раздаточные брошюры, существует с 1960-х годов. Сначала они проводились в стенах Казанского университета, затем чтения переехали в Музей-квартиру Мусы Джалиля и Национальный музей. В этом году их проводят в ИФМК.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтения открылись торжественным выносом оригинальных Моабитских тетрадей. Через актовый зал пронес святыню татарской поэзии известный литературовед и филолог Фоат Галимуллин в сопровождении почетного караула.

Как отметил на открытии чтений декан Высшей школы национальной культуры и образования им. Тукая (КФУ) Рамиль Мирзагитов, Чтения проводятся в стенах Казанского университета не в первый раз, и преподаватели КФУ – Гази Кашшаф, Рафаиль Мустафин и многие другие – внесли большой вклад в сохранение творчества Мусы Джалиля.

К 100-летию поэта (в 2016 году) в ректорском садике был открыт бюст Джалиля, у которого с тех пор ежегодно проходят церемонии возложения цветов. Сегодня Национальный музей подготовил в залах Института филологии временную тематическую выставку: фотоальбом, книги, печатная машинка «Ундервудъ».

Руководитель Нацмузея Айрат Файзрахманов подробнее рассказал о музейной деятельности, которая проводится в целях сохранения памяти о жизни и творчестве Мусы Джалиля. Работа по формированию коллекции из вещей, связанных с именем поэта, проводится с 1950-х. С 1983 года действует музей-квартира поэта, где в сумме числится более 1200 предметов – эта коллекция продолжает пополняться и по сей день. Долгие годы при музее ведет работу клуб «Красная ромашка» при содействии Союза писателей РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Программа Чтений имеет следующий порядок: в начале дня состоялось пленарное заседание, содержательная часть которого началась с выступления известного татарского историка Искандера Гилязова, а после обеда начинается работа секций. Секций всего три: «Литературное наследие» в ИФМК, «Война и подвиг» в Музее-квартире Джалиля и «Поисковое движение России» в Присутственных местах Казанского Кремля.

«Муса Джалиль никогда не забывал народное сельское творчество, традиционную поэзию. Все поэты ведь свободные: футуризм, имажинизм, но Джалиль шел «прямой магистралью», – сказал на открытии пленарного заседания председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Несмотря на огромное количество статей и докладов, посвященных жизни, творчеству и подвигу Джалиля, проводятся соответствующие научные конференции, по-прежнему остаются лакуны, всплывают новые документы и остается еще место для новых научных изысканий.

Мероприятие организовано Национальным музеем Татарстана при поддержке ИФиМК и Министерства культуры Татарстана.