Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал старт народному конкурсу «Курше фест», направленному на развитие культуры добрососедства и укрепление семейных и соседских традиций во дворах региона. Участники могут получить до 500 тысяч рублей на организацию интересных и полезных мероприятий. Заявки принимались с 12 мая по 15 июня, а провести мероприятия победителям в своем дворе предстоит в течение лета и до 30 сентября.

Конкурс «Курше фест» стал продолжением масштабной программы Раиса Республики Татарстан «Наш двор», которая занимается комплексным благоустройством придомовых территорий Татарстана с 2020 года. За время работы Программы в республике будет благоустроено около 7 000 дворов многоквартирных домов.

Эксперты Республики Татарстан обсудили значение и перспективы конкурса «Курше фест» на площадке «Экспертного клуба».

Член Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике, Член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ Руслан Шигабуддинов подчеркнул, что «Курше фест» — это не просто возможность мастерам показать своё искусство, но и настоящий праздник, объединяющий поколения. Он отметил, что фестиваль способствует оживлению традиций, сочетая народные промыслы с современными идеями, что важно для передачи культурного наследия молодёжи.

«Лично для меня "Курше Фест" – это символ надежды на то, что наши традиции будут жить и передаваться из поколения в поколение», – отметил Шигабуддинов.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова охарактеризовала «Курше фест» как значимый шаг в развитии территориальной культуры и укреплении добрососедских традиций. Она отметила, что конкурс стимулирует создание благоустроенных общественных пространств и культурных мероприятий. По её мнению, инициатива обладает потенциалом для масштабирования на всероссийском уровне.

«Это важный опыт, который, без сомнения, можно и нужно масштабировать на всероссийском уровне через площадки общественной палаты», – подчеркнула она.

Депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов акцентировал внимание на том, что конкурс способствует активному вовлечению жителей в жизнь районов и укреплению соседских связей. Он подчеркнул важность качественного описания проектов и тщательной подготовки заявок, а также отметил, что призовой фонд в 20 млн рублей – серьёзный стимул для реализации инициатив.

Председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева назвала конкурс «важным и тёплым», который поможет создать эмоциональный комфорт в многоквартирных домах. По её словам, такие события позволяют соседям лучше узнать друг друга и наладить добрососедские отношения, что существенно улучшает качество жизни.

«Уважение друг к другу, личные знакомства, бережное отношение к общему дому - все это делает жизнь в многоквартином доме много приятнее», – подчеркнула она.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил уникальность конкурса – он не имеет аналогов в России по масштабу и формату.

«Конкурс основан на татарской поговорке: "Хороший сосед — это половина счастья"», – прокомментировал Гафиятуллин.