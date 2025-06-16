585 заявок поступило на народный конкурс «Күрше Фест» в Татарстане

Фото: Телеграм-канал Программы Раиса Республики Татарстан «Наш двор»

Завершился прием заявок на народный конкурс «Күрше Фест», инициированный Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. С 10 мая по 15 июня в оргкомитет поступило 585 заявок от жителей республики — самозанятых, НКО, управляющих организаций и представителей малого бизнеса.

Конкурс охватил все районы Татарстана — от крупных городов до сельских поселений. Наибольшую активность проявили: Набережные Челны (109 заявок), Казань (92 заявки), Альметьевский район (43 заявки), Нижнекамский район (29 заявок), Менделеевский район (22 заявки), а также Арский и Лениногорский районы (по 19 заявок), Алексеевский и Буинский районы (по 15 заявок).

Всего в конкурсе приняли участие как физические лица, так и организации: 310 заявок подали самозанятые жители, 275 — юридические лица. Лидерами стали самозанятые, для которых конкурс стал площадкой для реализации инициатив.

Участники предложили разнообразные сценарии дворовых праздников — концерты, мастер-классы, семейные квесты, лекции и спортивные мероприятия. Сейчас все заявки проходят экспертную оценку. Итоги конкурса объявят 1 июля.

Победители получат финансовую поддержку — до 200 тыс. рублей для самозанятых и до 500 тыс. рублей для организаций.

Результаты будут опубликованы на сайте куршефест.рф и в соцсетях программы Раиса Республики Татарстан «Наш двор». Подробности и обратную связь можно получить через круглосуточную горячую линию по телефону 8 (800) 275-20-20 или по электронной почте: konkurs@dvor.tatar.

Организаторами конкурса выступают Институт развития городов Татарстана при поддержке Раиса Республики Татарстан. Положение конкурса доступно по ссылке.

Программа Раиса Республики Татарстан «Наш двор» занимается комплексным благоустройством придомовых территорий Татарстана с 2020 года. За время работы Программы в республике будет благоустроено около 7 000 дворов многоквартирных домов.

Народный конкурс дворовых событий «Күрше Фест» является продолжением программы «Наш двор» и не имеет аналогов в масштабах страны. Его общий призовой фонд — 20 млн рублей.

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