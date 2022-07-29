Эксперты: Расходы федерального бюджета на науку должны составлять не менее 1% от ВВП

Десять лет — достаточный срок, чтобы в общую систему научных исследований внедрить радикальные изменения. Для успешных результатов на науку нужно расходовать не менее 1% валового внутреннего продукта. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин на площадке Экспертного клуба, комментируя подготовленный Правительством РФ план проведения Десятилетия науки и технологий (2022-2031).

«Правильно, что на преобразование российской науки выделяется именно десятилетний период, а не просто формально объявить очередной год науки, это яркое подтверждение стремления руководства страны к усилению роли отечественной науки в развитии современных технологий и промышленности, вовлечению исследователей в решение важнейших задач, стоящих перед нашим обществом, поддержки планомерной работы с талантливой молодежью», — заявил эксперт.

Он также уверен, что без новой индустриализации не может быть обеспечена национальная безопасность. Гафиятуллин посетовал, что простое импортозамещение часто сводится к тому, что иностранные технологии заменяются китайскими.

«Расходы федерального бюджета на науку должны составлять не менее 1% от валового внутреннего продукта. Также нужно признать, на всю науку в России денег не хватит, необходимо определить приоритетные направления», — заявил эксперт.

По его словам, необходимо усовершенствовать жилищную программу для молодых ученых, поработать над увеличением зарплат работникам науки. Госкорпорации можно обязать давать целевые стипендии аспирантам, которые ведут научные разработки, интересные данным структурам, и ввести систему грантов.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков подчеркнул, что Россия постепенно должна стать технологически независимой державой, без этого она может проиграть в политическом и экономическом смыслах.

Он отметил научно-технологические успехи РФ в военных технологиях, это помогает решать задачи сдерживания НАТО и проведения спецоперации на Украине. Однако нужны также огромные вложения в новые технологии гражданской промышленности — авиационной, автомобильной, строительства речных судов.

«Еще одной из важнейших сфер является космическая отрасль. Здесь опять же есть военная и гражданская составляющие. Необходимо вкладывать большие деньги в ученых и научные исследования. Причем приоритеты не должны ограничивать техническими или естественными науками», — резюмировал Большаков.

План мероприятий Десятилетия науки и технологий разработан в рамках указа Президента России Владимира Путина.