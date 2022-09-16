Эксперты рассказали, сколько в Татарстане стоит экипировать реконструктора

При реконструкции сражений прошлого используется настоящее оружие, но оно обязательно должно быть охолощено — переделано для стрельбы холостыми патронами. Имитировать взрывы помогает пиротехника. А вот одежду приходится покупать или шить на заказ. Сколько стоит экипировка реконструкторов, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» исполнительный директор отделения Российского военно-исторического общества в РТ Александр Александров.

«Есть мастерские, которые одевают реконструкторов в историческую одежду. Но всё зависит от того, что вам нужно. Есть форма или гражданская одежда, которую шьют только на заказ. Стандартные гимнастерки и штаны можно найти везде, а сложные детали мастера делают вручную. Сложнее всего со средневековыми латами. Тут либо самому делать, либо искать кузнеца. Стандартную полевую форму солдата Великой Отечественной войны можно купить за 18 тыс. [рублей], а вот оружие обойдется дорого, винтовка Мосина выходит в 50–70 тыс. рублей», — поделился исполнительный директор отделения Российского военно-исторического общества в РТ Александр Александров.

Далеко не каждый может стать участником реконструкции произошедшего в прошлом сражения. Военно-исторические клубы заранее готовиться к большим событиям и показам. Дело не только в том, что новичок может плохо отыграть роль, — у него выше риск получить травму.

«У нас всегда есть сценарий, но присутствует огромный процент импровизации. Второго дубля не будет и быть не может, он всегда один. Ситуации бывают совершенно неожиданные, может ослушаться лошадь, заглохнуть танк или случайно сработать пиротехника. Там огромный процент импровизации, люди, которые долго этим занимаются, смогут сориентироваться по обстоятельствам, а те, кто просто пришел один раз поучаствовать, — нет», — рассказал директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«В первую очередь нас волнует безопасность участников. Если кто-то ну очень сильно хочет участвовать, мы предлагаем им массовку в виде крестьян, для этого не нужны особые умения, но человеку приятно», — пояснил он.

Чтобы избежать какой-либо опасности для участников сражения, неподалеку всегда дежурит машина скорой помощи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на горе Соколка 18 сентября в Верхнеуслонском районе Татарстана пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции. Там воссоздадут бои гражданской войны под Казанью в 1919 году.