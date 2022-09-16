В Татарстане реконструируют наступление армии Колчака

18 сентября на горе Соколка в Верхнеуслонском районе Татарстана пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции. На нем воссоздадут бои Гражданской войны под Казанью в 1919 году. В реконструкции примут участие военно-исторические клубы со всей России.



«Мы видим в этом большой потенциал, реконструкция уже давно не костюмированное шоу. Каждому, кто в этом сомневается, предлагаем приехать и лично увидеть горящие глаза людей, когда они увлечены историей и рады быть ее частью», – поделилась заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондраетьева.



Мероприятие бесплатное. Зрители смогут пострелять в тире, научиться владеть шашкой и примерить на себя роль новобранца Красной или Белой армии, а главное понаблюдать за событиями столетней давности.



«Реконструкция — это возможность привлечь молодежь к изучению истории. Учебники в наше время плохо конкурируют с потоком информации от социальных сетей. Фестиваль наглядно покажет им исторические события и даст возможность ощутить себя частью этого момента. Опытные участники подробно изучают историю и всегда рады поделиться знаниями с новичками», – рассказал Исполнительный директор отделения Российского военно-исторического общества в РТ Александр Александров.