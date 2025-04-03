Эксперты рассказали, как взаимные пошлины США могут изменить глобальную экономику

Новые «взаимные» пошлины, введенные администрацией США, могут замедлить экономический рост страны в краткосрочной перспективе и ослабить ее влияние на мировом рынке. Однако ожидаемое снижение налогов способно частично компенсировать негативные последствия внутри страны, сообщает РИА Новости, приводя слова экспертов.

По мнению доцента департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксении Бондаренко, введение тарифов приведет к снижению экспорта и потребления, что окажет давление на экономику и замедлит ее рост. Однако, по ее словам, в настоящий момент нельзя говорить о вероятности рецессии или стагфляции в США.

В долгосрочной перспективе эффект от пошлин может оказаться как позитивным – например, за счет роста внутреннего производства и импортозамещения, – так и негативным. В числе возможных рисков Бондаренко называет «проблемы с цепочками поставок, миграционные вызовы и снижение значимости США в мировой экономике».

Кроме того, тарифы могут спровоцировать рост инфляции в среднесрочной перспективе. Издержки импортеров и дополнительные траты американских компаний на перемещение производств в США неизбежно отразятся на ценах товаров и услуг.

Частично этот негативный эффект может быть компенсирован ожидаемым летом снижением налогов на 100 базисных пунктов, считает эксперт компании «Эйлер Аналитические Технологии» Барри Эрлих. По его прогнозам, это смягчит влияние пошлин на экономический рост, причем максимальный эффект от налоговой реформы проявится в 2026 году, перед ноябрьскими выборами в конгресс.

Эрлих также отметил, что в результате введения тарифов рост ВВП США в первом полугодии 2025 года замедлится до 1%, но затем на фоне снижения налогов восстановится до 2% во втором полугодии и достигнет 2,8% в 2026 году.



Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет индивидуальным – он установится на уровне половины от того, что данная страна взимает с американского экспорта. По словам Трампа, это решение станет «декларацией экономической независимости» и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для сокращения государственного долга.