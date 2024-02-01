Пассажирам объяснили, как купить авиабилеты со скидкой до 80%

Сэкономить на авиаперлетах можно, если купить билет на рейс заранее или сделать это во время распродажи у авиаперевозчиков. Такую рекомендацию дал гендиректор агентства воздушного, железнодорожного транспорта и туризма AVT Азамат Сабиров в разговоре с «Татар-информом».

«Постоянно бывают распродажи у российских авиакомпаний. Где-то снижение цены на 50%, где-то даже на 80%», – сказал собеседник.

По его словам, такая тактика, когда снижением цены подогревается интерес у клиентов, выгодна и самим перевозчикам.

«В авиакомпаниях начали действовать по примеру супермаркетов, когда снижением цены подогревают спрос. Когда один человек поехал по направлению за 3 тыс. рублей, он всем про это будет рассказывать, а те без распродажи поедут уже за 10-12-15 тыс. рублей», — объяснил гендиректор AVT.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин посоветовал по возможности, покупать авиабилеты заранее, поскольку при открытии продаж цена самая низкая.

«При предварительном бронировании — а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета — цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться», — пояснил Горин.

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