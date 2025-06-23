Эксперты рассказали, как изменились цены на готовые дома в окрестностях Казани

За последние пять лет цены на загородные дома в Казанской агломерации в среднем выросли на 113%. При этом динамика значительно различается в разных районах, сообщили «Татар-информу» эксперты «Циан.Аналитики».

В Высокогорском районе средняя стоимость дома сейчас составляет 8,8 млн рублей. За год цены выросли на 9%, а за пятилетку – на 115%.

В Зеленодольском районе дома подорожали на 109% за пять лет и на 22% за последний год. Сейчас средняя цена дома – 11,7 млн рублей. В самом Зеленодольске средняя стоимость дома достигла 13,1 млн рублей, при этом за пять лет цены выросли на 191%, а за год – на 11%.

В Пестречинском районе стоимость загородного жилья увеличилась на 114% за пять лет и на 16% за год. Средняя цена дома здесь составляет 9,2 млн рублей.

Одним из более доступных направлений остается Верхнеуслонский район с средней стоимостью дома 8,8 млн рублей. За пятилетку цены выросли на 80%, за год – примерно на 9%.

В Лаишевском районе средняя цена дома составляет 8,7 млн рублей. За пять лет рост цен составил 85%, в 2025 году отмечен прирост на 7%. В самом Лаишево дома стоят примерно на 5% дороже, чем в среднем по району.

Самые высокие цены на дома, как и ожидалось, зафиксированы в Казани – в среднем 13,9 млн рублей. Однако рынок в городе перенасыщен: годовой рост цен замедлился до 3%, а за пять лет цены выросли на 96%.

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